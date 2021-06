W sobotę 26 czerwca rozpocznie się w rywalizacja w fazie finałowej Mistrzostw Europy. W grze o tytuł pozostało 16 drużyn, których czekają teraz pojedynku w ramach 1/8 finału Euro 2020. Mecze rozgrywane będą od 26 do 30 czerwca. Gdzie rozegrane zostaną spotkania 1/8 finału?

W dniach 26 – 30 czerwca rozegrane zostaną spotkania 1/8 finału Euro 2020

Mecze o awans do ćwierćfinału rozegrane zostanie na ośmiu stadionach

Dwukrotnie uczestników 1/8 finału gościć będzie londyńskie Wembley

Euro 2020 – stadiony i miasta 1/8 finału

Rywalizacja w fazie grupowej Euro 2020 zakończyła się w środę. Z 24 drużyn, które przystąpiły do rywalizacji awans do 1/8 finału, na podstawie wyników w sześciu grupach, awans wywalczyło 16 reprezentacji. W sobotę rozpoczną rywalizację w fazie pucharowej i walkę o awans do ćwierćfinału.

Spotkania 1/8 finału Euro 2020 rozegrane zostaną na siedmiu stadionach w całej Europie. Jedynym obiektem, który dwukrotnie będzie gościł uczestników 1/8 finału jest londyńskie Wembley, na którym rozegrane zostaną mecze Włochy – Austria i Anglia – Niemcy.

16:00 26. czerwca 2021 Walia Dania 5.35 3.25 1.88 19:00 26. czerwca 2021 Włochy Austria 1.50 4.20 8.00 16:00 27. czerwca 2021 Holandia Czechy 1.72 3.85 5.30 19:00 27. czerwca 2021 Belgia Portugalia 2.55 3.20 3.10 16:00 28. czerwca 2021 Chorwacja Hiszpania 6.15 3.55 1.65 19:00 28. czerwca 2021 Francja Szwajcaria 1.55 3.80 7.05 16:00 29. czerwca 2021 Anglia Niemcy 2.62 3.15 2.97 19:00 29. czerwca 2021 Szwecja Ukraina 2.40 3.20 3.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 25. czerwca 2021 10:43 .

