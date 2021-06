W drugim poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału Euro 2020 – Francja zagra ze Szwajcarią. Mecz na Estadio La Cartuja będzie 39. pojedynkiem obu zespołów w historii. Jak wygląda bilans meczów pomiędzy Francją i Szwajcarią?

Mecz 1/8 finału Euro 2020: Francja – Szwajcaria rozegrany zostanie 28 czerwca (poniedziałek) o godzinie 21:00

Dotychczas obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą 38 razy

Ostatni pojedynek Francji ze Szwajcarią miał miejsce w 2016 roku podczas mistrzostw Europy

Francuzi awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca niezwykle wymagającej grupy F. Co prawda, Trójkolorowi odnieśli tylko zwycięstwo, ale wciąż są niepokonani na tym turnieju. Deschamps ma pewne problemy kadrowe. Selekcjoner nie może liczyć na pięciu swoich graczy. Tymczasem Szwajcarzy umieją radzić sobie z presją. Czerwoni przypieczętowali swój awans do 1/8 finału, dzięki wygranej w trzeciej kolejce przeciwko Turkom (3:1).

Bukmacherzy nie dają większych szans Szwajcarom, stawiając Francuzów w roli faworyta tej rywalizacji.

Francja – Szwajcaria: bilans meczów

W poniedziałkową noc obie drużyny zmierzą się już po raz 19. Trzeba przyznać, że Szwajcaria to niewygodny rywal dla Francji. Do tej pory Trójkolorowi odnieśli 16 zwycięstw, z kolei Czerwoni triumfowali 12 razy. W dziesięciu meczach padał remis.

Poniedziałkowa rywalizacja nie będzie pierwszym pojedynkiem obu zespołów w historii wielkich turniejów. Ostatnio Francuzi wpadają na Szwajcarów regularnie. Najpierw mierzyli się w grupie na mundialu w 2014 roku (5:2), później znów się spotkali, tym razem w fazie grupowej Euro 2016 (0:0) i teraz zawalczą o przepustkę do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2020.

Francja – Szwajcaria: wyniki ostatnich spotkań

19.06.2016 Euro 2016 Szwajcaria 0:0 Francja 20.06.2014 MŚ 2014 Francja 5:2 Szwajcaria 13.06.2006 MŚ 2006 Francja 0:0 Szwajcaria 08.10.2005 el. MŚ Szwajcaria 1:1 Francja 21.06.2004 el. MŚ Francja 3:1 Szwajcaria 20.08.2003 Towarzyski Szwajcaria 0:2 Francja 27.05.1992 Towarzyski Szwajcaria 2:1 Francja 02.02.1988 Towarzyski Francja 2:1 Szwajcaria 19.08.1986 Towarzyski Szwajcaria 2:0 Francja

Kiedy mecz Francja – Szwajcaria?

Spotkanie Francja – Szwajcaria będzie już szóstą rywalizacją w ramach 1/8 finału Euro 2020. Spotkanie rozegrane zostanie 28 czerwca (poniedziałek) o godzinie 21:00 w Bukareszcie. Wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Chorwacji i Hiszpanii, które o awans do ćwierćfinału zagrają w Kopenhadze.

