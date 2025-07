Rudiger rozstanie się z Realem? Dostanie astronomiczną ofertę

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Al-Nassr zabiega o Antonio Rudigera

Antonio Rudiger przeżywa ostatnio bardzo trudny czas. Obrońca Realu Madryt nie dość, że nie zachwyca formą, to jeszcze ma problemy zdrowotne. Dlatego przyszłość rosłego stopera stanęła pod znakiem zapytania. Hiszpański klub podczas trwającego letniego okienka transferowego rozpoczął przemeblowania w formacji defensywnej, ściągając do stolicy kraju Deana Huijsena. Ponadto z przeprowadzką na Santiago Bernabeu jest łączony Ibrahima Konate, który na co dzień gra w Liverpoolu.

Wówczas Antonio Rudiger czy David Alaba mogliby otrzymać wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu. Pierwszy z wymienionych piłkarzy najprawdopodobniej nie miałby problemu ze znalezieniem pracodawcy. Jak donosi hiszpański serwis „Fichajes.net”, 79-krotny reprezentant Niemiec jest pożądany przez Al-Nassr. Dysponującą nieograniczonymi środkami finansowymi saudyjski potentat szykuje ofertę za Antonio Rudigera, który miałby zostać nowym liderem linii obrony drużyny z Rijadu.

Niemiecki stoper z powodzeniem występuje w barwach zespołu Królewskich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu po tym, jak wygasła umowa mu z Chelsea. Wcześniej grał dla Romy, Stuttgartu oraz Borussii Dortmund, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Antonio Rudiger w trykocie ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 156 spotkań, zdobył 7 bramek i zaliczył 4 asysty. Środkowy obrońca jest wyceniany na 20 milionów euro.

Aktualny kontrakt Antonio Rugiera z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.