Al-Nassr interesuje się piłkarzem Milanu. Zostanie partnerem Ronaldo?

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Christian Pulisic przykuł uwagę Al-Nassr

Cristiano Ronaldo kilka tygodni temu przedłużył swój kontrakt z Al-Nassr. Nowa umowa legendy Realu Madryt będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Legendarny Portugalczyk związał się na dłużej z saudyjskim klubem, ponieważ zapewniono go, że skład drużyny z Rijadu zostanie poważnie wzmocniony. 40-letni napastnik liczy na zwiększenie rywalizacji w zespole, co miałoby poskutkować wygraniem wyczekiwanego tytułu mistrzowskiego. Niewykluczone, iż włodarze Al-Nassr wybiorą się na zakupy do Serie A.

Mianowicie, z najnowszych informacji przekazanych przez włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport” wynika, że na celowniku giganta z Arabii Saudyjskiej znajduje się skrzydłowy Milanu – Christian Pulisic. 26-letni Amerykanin w linii ataku Al-Nassr mógłby stworzyć duet ze wspomnianym wyżej Cristiano Ronaldo. 78-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych na pewno rozważyłby ofertę od zamożnego klubu, gdyż nie można przejść obojętnie obok tak astronomicznych pieniędzy, jakie proponują saudyjscy działacze.

Christian Pulisic z powodzeniem występuje w barwach Milanu od lipca 2023 roku, kiedy trafił na San Siro za niespełna 21 milionów euro z Chelsea. Wcześniej mierzący 177 centymetrów atakujący grał w Borussii Dortmund, natomiast swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystej akademii – Pennsylvania Classics. 26-letni skrzydłowy w koszulce ekipy Rossonerich rozegrał łącznie 100 meczów, zdobył 23 bramki i zanotował 23 asysty. Portal „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 50 milionów euro.