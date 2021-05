Selekcjoner reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow ogłosił wstępną kadrę na Euro 2020. Na liście powołanych zawodników, którzy wezmą udział w zgrupowaniu w austriackim Neustift, znalazło się 30 zawodników.

Reprezentacja Rosji. Czerczesow podał nazwiska wybrańców

Rosjanie przygotowania do turnieju finałowego Euro 2020 rozpoczną 20 maja w Nowogorsku. Dwa dni później udadzą się na zgrupowanie do Austrii, na którym przebywać będą do 31 maja. W pierwszych dniach czerwca rozegrają dwa towarzyskie mecze – 1 czerwca z Polską we Wrocławiu i 5 czerwca z Bułgarią w Moskwie.

Podczas turnieju finałowego Euro 2020 reprezentacja Rosji zagra w grupie B. Rywalizację rozpocznie od meczu z reprezentacją Belgii, który odbędzie się 12 czerwca w Sankt Petersburgu. Cztery dni później zagra tam także z reprezentacją Finlandią, natomiast grupową rywalizację zakończy 21 czerwca meczem z reprezentacją Danii w Kopenhadze.

Szeroka kadra reprezentacji Rosji na Euro 2020

Bramkarze: Jurij Diupin (Rubin Kazań), Andriej Łuniow (Zienit Sankt Petersburg), Matwiej Safonow (FK Krasnodar), Anton Szunin (Dinamo Moskwa)

Obrońcy: Gieorgij Dżykija (Spartak Moskwa), Igor Diwiejew, Mario Fernandes (obaj CSKA Moskwa), Roman Jewgienjew (Dinamo Moskwa), Jurij Żyrkow, Wiaczesław Karawajew (obaj Zenit Sankt Petersburg), Fiodor Kudriaszow (Antalyaspor), Ilja Samosznikow (Rubin Kazań), Andriej Siemionow (Achmat Grozny)

Pomocnicy: Dmitrij Barinow, Rifat Żemaletdinow, Maksim Muchin (wszyscy Lokomotiw Moskwa), Aleksandr Gołowin (AS Monaco), Arsien Zacharian, Daniił Fomin (obaj Dinamo Moskwa), Roman Zobnin (Spartak Moskwa), Aleksiej Ionow (FK Krasnodar), Daler Kuziajew, Andriej Mostowoj, Magomied Ozdojew (wszyscy Zenit Sankt Petersburg), Dienis Makarow (Rubin Kazań), Aleksiej Miranczuk (Atalanta Bergamo), Dienis Czeryszew (Valencia CF)

Napastnicy: Artiom Dziuba (Zenit Sankt Petersburg), Anton Zabołotnyj (PFK Soczi), Aleksandr Sobolew (Spartak Moskwa)

Lista rezerwowa:

Bramkarz: Aleksandr Maksimienko (Spartak Moskwa)

Obrońcy: Igor Smolnikow (FK Krasnodar), Dmitrij Czistiakow (Zenit Sankt Petersburg)

Pomocnicy: Jurij Gazinskij (FK Krasnodar), Daniił Lesowoj (Dinamo Moskwa), Rieziuan Mirzow (FK Chimki)

Napastnik: Fiodor Smołow (Lokomotiw Moskwa)

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin