We wtorek poznamy ostatnich ćwierćfinalistów Euro 2020. Czeka nas między innymi hit pomiędzy reprezentacjami Anglii i Niemiec. Kto awansuje do najlepszej ósemki?

Hit na Wembley

Mecz Anglia – Niemcy to największy hit 1/8 finału Euro 2020. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Drużyna, która dziś pożegna się z turniejem, będzie jego wielkim przegranym. Zwycięzca nabierze natomiast pewności siebie przed kolejnymi pojedynkami.

Reprezentacja Anglii w fazie grupowej zdobyła siedem punktów w trzech spotkaniach, ale jej gra nie była imponująca. Podopieczni Garetha Southgate’a zdobyli w tych spotkaniach tylko dwie bramki, ale trzeba również docenić ich postawę w defensywie. Po stronie straty widnieje bowiem zero.

Zdecydowanie trudniejszą przeprawę od Anglików mieli reprezentanci Niemiec, którzy turniej rozpoczęli od porażki 0:1 z Francją. W drugim meczu stanęli na wysokości zadania i pokonali 4:2 Portugalię, by w ostatnim meczu być krok od kompromitacji i porażki z Węgrami. Ostatecznie mecz ten zakończył się remisem 2:2.

We wtorek miejsc na błędy nie będzie. Przegrany pożegna się bowiem z turniejem. Spotkanie Anglia – Niemcy rozpocznie się o godzinie 18:00 na Wembley.

Bez faworyta

Ostatniego ćwierćfinalistę wyłoni wtorkowe spotkanie, które o godzinie 21:00 rozpocznie się na Hampden Park w Glasgow. Reprezentacja Szwecji zmierzy się z Ukrainą. W meczu tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta, a o tym kto zagra w najlepszej ósemce może zadecydować dyspozycja dnia.

W fazie grupowej lepszym dorobkiem punktowym mogli pochwalić się Szwedzi, którzy w trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów i awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Wśród pokonanych przez drużynę Janne Anderssona znalazła się reprezentacja Polski.

Dobry wynik punktowy Szwedów nie oznacza jednak, że reprezentacja Ukrainy stoi w tym meczu na straconej pozycji. Drużyna Andrija Szewczenki co prawda do 1/8 finału awansowała zajmując trzecie miejsce w grupie z trzema punktami na koncie, to prezentowała się solidnie w każdym z rozegranych spotkań.

Pojedynek ten rozpocznie się o godzinie 21:00 na Hampden Park w Glasgow

