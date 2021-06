Były selekcjoner reprezentacji Francji, Raymond Domenech, skrytykował słowa Kyliana Mbappe dotyczące hierarchii wykonywania rzutów karnych. Kontrowersyjny trener uważa, że gracz PSG lekceważy Antoine’a Griezmanna.

Kylian Mbappe w wywiadzie wyznał, że w kadrze nie ma ustalonej hierarchii rzutów karnych

Te słowa zostały przez Domenecha uznane za atak w stronę etatowego wykonawcy rzutów karnych dla Les Bleus, Antoine’a Griezmanna

Domenech: Mbappe dba o współpracę z Benzemą, a inni dla niego nie istnieją

Kylian Mbappe przed debiutem Francuzów na Euro 2020 często wypowiada się w mediach. W trakcie niedzielnej konferencji prasowej napastnik Paris Saint-Germain został zapytany o hierarchię wykonywania rzutów karnych w drużynie.

– Słyszałem, że mówił o tym Antoine Griezmann, ale selekcjoner się nie określił. Może coś przeoczyłem, ale póki co nie ma ustalonej hierarchii. Zobaczymy – wypowiedział się 22-latek.

Teoretycznie niepozorne słowa odbiły się we Francji szerokim echem. Jedną z osób, które odpowiedziały na nie z największą stanowczością był Raymond Domenech.

– Mbappe “wypiera się” Griezmanna. Napastnik PSG kontynuuje budowanie swojej współpracy z Karimem Benzemą, a inni już dla niego nie istnieją. Wcześniej chwalono go za talent komunikacyjny, ale tym razem się nim nie popisał. Dał się ponieść albo jest jeszcze gorzej. Pozostawił mediom pole do spekulacji – powiedział były selekcjoner Les Bleus. – Choć może to tylko błąd w komunikacji. Mam nadzieję, że tak jest. Ma 22 lat i nie pomyślał przy wypowiedzi. To przecież niemożliwe, by sztab reprezentacji nie przygotował hierarchii strzelców – dodał, jakby chcąc załagodzić swoją wypowiedź.

Przypomnijmy, że Domenech prowadził reprezentację Francji w latach 2004-2010. Jego kariera w kadrze zakończyła się skandalem związanym z buntem piłkarzy na mundialu w RPA. Po nim został zmuszony do rezygnacji z posady.

Kylian Mbappe i spółka rozpoczną swoje zmagania na Euro 2020 we wtorek od skomplikowanego starcia z reprezentacją Niemiec na Allianz Arenie w Monachium.

