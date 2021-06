UEFA wybrała Daniele Orsato do przeprowadzenia rywalizacji Hiszpanów z Polakami w ramach 2. kolejki grupy E. Włoski arbiter ma już za sobą jedno spotkanie na Mistrzostwach Europy, kiedy sędziował starcie Anglii z Chorwacją (1:0).

Poznaliśmy arbitra, który poprowadzi spotkanie Hiszpania – Polska

Daniele Rosato słynie z tego, że lubi temperować zawodników, przez co dość często sięga po żółty kartonik

Włoch głównym arbitrem meczu: Hiszpania – Polska

Przed Biało-czerwonymi mecz o wszystko. Warunki atmosferyczne, które pod koniec tygodnia panują nad Andaluzją mogą napawać nas optymizmem, ponieważ podopieczni Paulo Sousy nie będą musieli rozgrywać spotkania w upale. Kiedy Szwedzi grali na stadionie La Cartuja z ekipą Luisa Enrique, przy pierwszym gwizdku temperatura powietrza wynosiła około 32 stopni Celsjusza.

Tym razem ma być zupełnie inaczej, ponieważ prognozy pogodowe zapowiadają ochłodzenie w tym regionie i możemy spodziewać się lepszego stanu murawy oraz zdecydowanie mniejszej temperatury, która powinna zamknąć się w granicach 23 stopni.

Z kolei w czwartek Komisja Sędziowska UEFA poinformowała, że Daniele Orsato będzie głównym sędzią spotkania pomiędzy Hiszpanią i Polską. Jest to doświadczony arbiter, który na co dzień pracuje na boiskach Serie A i ma za sobą również pierwsze zawody na Euro 2020. W tym sezonie poprowadził łącznie 28 spotkań i pokazał w nich, aż 135 żółtych kartek. Co ciekawe, miał również przyjemność sędziować już spotkanie, w którym uczestniczył już Robert Lewandowski. Miało to miejsce w pamiętnym finale Ligi Mistrzów, kiedy Bayern pokonał PSG (1:0).

