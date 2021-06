W piątek 18 czerwca Anglia zagra ze Szkocją na Euro 2020 w drugiej kolejce fazy grupowej. Faworytem są gospodarze, którzy w pierwszym spotkaniu pokonali Chorwację 1:0. Szkoci ulegli Czechom 0:2. Byli reprezentanci Anglii i Szkocji John Barnes i Pat Nevin w rozmowie z bettingexpert.com zabrali głos przed spotkaniem.

Mecz Anglia – Szkocja w piątek 18 czerwca o godzinie 21:00

Anglicy są faworytem tego spotkania, ale Pat Nevin wierzy, że Szkotom pomógłby powrót Kierana Tierneya

John Barnes dokonałby kosmetycznych zmian w składzie Anglików

Anglia – Szkocja: jakie składy na mecz?

Mecze Anglii i Szkocji zawsze budzą wielkie emocje na Wyspach. Szkoci od zawsze marzą o pokonaniu Anglików, ale wiadomo, że niemal w każdym spotkaniu zdecydowanym faworytem są Synowie Albionu. Nie inaczej jest przed piątkowym meczem, który odbędzie się na Wembley. Początek spotkania o godzinie 21:00.

– Byłem nieco zaskoczony tym, że Kieran Trippier znalazł się w wyjściowym składzie na Chorwację. Myślałem, że w pierwszej jedenastce znajdzie się Luke Shaw lub Ben Chilwell, ale obrońca Atletico Madryt zagrał twardo w obronie i może to było dobre rozwiązania na mocniejszego rywala – zaczął John Barnes. – Nie sądzę, aby Gareth Southgate musiał na razie robić jakieś roszady, jeśli chodzi o skład, bo jego zawodnicy nie są zmęczeni. Jeżeli popatrzymy na poprzedni mecz Szkotów, to można się spodziewać, że będą bronić głęboko, a to oznacza, że będziemy potrzebować większego wsparcia wahadłowych. Wobec tego wystawiłbym Chilwella albo Shawa w miejsce Trippiera. Raheem Sterling jest teraz w gazie, więc zostawiłbym go w parze z Kane’em. Można też wykorzystać Marcusa Rashforda zamiast Phila Fodena. To niezła alternatywa – mówił były reprezentant Anglii.

Szkoci są nieco przybici po inauguracji, w której nie dali rady Czechom. – Kibice reprezentacji Szkocji chcieliby, abyśmy awansowali do fazy pucharowej i abyśmy byli konkurencyjni w meczu z Anglią. O obie sprawy będzie niezwykle trudno, zwłaszcza po pierwszym meczu. Tłumione emocje czekają jednak na obudzenie. Dobry wynik w spotkaniu na Wembley na pewno pozwoliłby je uwolnić – powiedział Pat Nevin.

– Znam wielu Szkotów, którzy mówią, że powinniśmy grać na dwóch napastników, ale Anglia to inna drużyna, z lepszymi zawodnikami, więc powinniśmy zagrać bardziej defensywnie. Jeśli do składu wróci Tierney, zrobi to ogromną różnicę. Fani oczekują jego powrotu i na pewno to dałoby im pewną nadzieję. W ataku powinniśmy zacząć z Che Adamsem, ponieważ jest naszym najlepszym technicznie napastnikiem. On będzie w stanie przytrzymać piłkę z przodu – dodał były reprezentant Szkocji.

