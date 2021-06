We wtorek czeka nas kolejny hit w ramach 1/8 finału Euro 2020: Anglia – Niemcy . Spotkanie na londyńskim Wembley rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź na mecz Anglia – Niemcy przewidywane składy.

W pierwszym wtorkowym meczu 1/8 finału Euro 2020 Anglia zmierzy się z Niemcami

Trener Anglików Gareth Soutghate największy ból głowy ma z zestawieniem drugiej linii swojego zespołu

W składzie reprezentacji Niemiec poważnym kandydatem do gry od pierwszej minuty jest Leon Goretzka

Przewidywane składy na mecz Anglia – Niemcy

Wtorkowe spotkanie na londyńskim Wembley to niewątpliwie najciekawsza konfrontacja w ramach 1/8 finału Euro 2020. Obie drużyny do turnieju przystępowały z dużymi nadziejami i zamiarem walki nawet o końcowy triumf. Tymczasem jedna z nich pożegna się z turniejem już na tym etapie.

Wyjściowe zestawienie reprezentacji Anglii na to spotkanie jest sporą zagadką. Trudno bowiem powiedzieć na jaki wariant tym razem zdecyduje się Gareth Southgate’a. Najwięcej znaków zapytania występuje przy obsadzie środka pola. Na kolejny występ od pierwszej minuty z pewnością liczyć Jack Grealish, który zagrał w podstawowym składzie w ostatnim meczu fazy grupowej. Wiele jednak wskazuje na to, że do wyjściowej jedenastki wróci Phil Foden. Według brytyjskich mediów nieoczekiwanie duże szanse na grę od początku ma także Mason Mount, który ostatnio przebywał na obowiązkowej kwarantannie.

Reprezentacja Niemiec przeciwko Anglii będzie mogła wystąpić w najsilniejszym zestawieniu, bowiem Thomas Mueller jest już w pełni gotowy do gry po problemach z kolanem. W wyjściowej jedenastce drużyny prowadzonej przez Joachima Loewa nie należy spodziewać się zbyt wielu zmian, ale do jednej może dojść w środku pola. Ilkaya Guendogana może zastąpić Leon Goretzka.

Przewidywane składy:

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Foden, Mount, Sterling – Kane

Niemcy: Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Havertz, Müller, Gnabry

