W pierwszym wtorkowym meczu 1/8 finału Euro 2020 reprezentacja Anglii zagra z Niemcami. Mecz na londyńskim Wembley będzie 33. pojedynkiem obu zespołów w historii. Jak wygląda bilans meczów pomiędzy Anglią i Niemcami?

Mecz 1/8 finału Euro 2020: Anglia – Niemcy rozegrany zostanie 29 czerwca (wtorek) o godzinie 18:00

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą 32 razy

Ostatnie cztery pojedynki tych zespołów miały charakter towarzyski, a po raz ostatni mierzyły się ze sobą w 2017 roku

Reprezentacje Anglii i Niemiec przed turniejem były zaliczane do wąskiego grona kandydatów do końcowego triumfu w turnieju. We wtorek jeden z tych zespołów będzie musiał pożegnać się z turniejem. Pojedynek nie ma zdecydowanego faworyta, ale drużyna Garetha Southgate’a ma po swojej stronie bardzo ważny atut – możliwość gry przed własną publicznością na londyńskim Wembley.

Anglia – Niemcy: bilans meczów

Wtorkowe spotkanie będzie 33. pojedynkiem obu zespołów w historii. Bilans tych konfrontacji jest remisowy, bowiem obie drużyny mają na swoim koncie po 13 zwycięstw. Remisem zakończyło się sześć spotkań.

Po raz ostatni na dużym turnieju obie drużyny rywalizowały ze sobą w 2010 roku podczas finałów mistrzostw świata w Republice Południowej Afryki. Zdecydowanie lepsi okazali się wówczas reprezentanci Niemiec, którzy wygrali wysoko 4:1. W składzie angielskiego zespołu nie ma już zawodnika, który wystąpiłby w tamtym mecz. Z kolei w reprezentacji Niemiec mamy dwóch takich piłkarzy – Manuela Neuera i Thomasa Muellera. Drugi z nich dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w tamtym meczu.

Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą cztery razy w towarzyskich spotkaniach. Ostatni pojedynek miał miejsce 10 listopada 2017 roku na Wembley i zakończył się bezbramkowym remisem.

Anglia – Niemcy: wyniki ostatnich spotkań

10.11.2017 Towarzyski Anglia 0:0 Niemcy 22.03.2017 Towarzyski Niemcy 1:0 Anglia 26.03.2016 Towarzyski Niemcy 2:3 Anglia 19.11.2013 Towarzyski Anglia 0:1 Niemcy 27.06.2010 MŚ 2010 Anglia 1:4 Niemcy 19.11.2008 Towarzyski Niemcy 1:2 Anglia 22.08.2007 Towarzyski Anglia 1:2 Niemcy 01.09.2001 el. MŚ Niemcy 1:5 Anglia 07.10.2000 el. MŚ Anglia 0:1 Niemcy 17.06.2000 Euro 2000 Anglia 1:0 Niemcy

Kiedy mecz Anglia – Niemcy?

Spotkanie Anglia – Niemcy to już siódme spotkanie w ramach 1/8 finału Euro 2020. Spotkanie rozegrane zostanie 29 czerwca (wtorek) o godzinie 18:00 w Londynie. Trzy godziny później wyłoniony zostanie ostatni ćwierćfinalista. O awans do najlepszej ósemki powalczą również drużyny Szwecji i Ukrainy.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin