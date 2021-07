We środowym półfinałowym meczu Euro 2020 reprezentacja Anglii zagra z Danią. Spotkanie odbędzie się na londyńskim Wembley, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Sprawdź na mecz Anglia – Dania przewidywane składy.

W drugim meczu 1/2 finału Euro 2020 reprezentacja Anglii zmierzy się z Danią

Spotkanie rozegrane zostanie 7 lipca (środa) o godzinie 21:00 na Wembley

Przewidywane składy na mecz Anglia – Dania

Szkoleniowcy obu drużyn przyzwyczaili nas już do tego, że nie boją się dokonywać zmian w wyjściowych jedenastkach w porównaniu do wcześniejszych spotkań. Takich możemy się również spodziewać w przypadku środowego spotkania.

W przypadku reprezentacji Danii największą niewiadomą jest zestawienie ofensywy, choć od pierwszej minuty na murawie raczej nie zobaczymy Yussufa Poulsena, który zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Wiele wskazuje na to, że za ofensywę mogą odpowiadać Kasper Dolberg, Martin Braithwaite i Mikkel Damsgaard.

Drobnych roszad można spodziewać się również w angielskim zespole. Do zdrowia wrócił już Bukayo Saka i będzie do dyspozycji Garetha Southgate’a. Kandydatów do gry na prawej stronie ataku jest jednak więcej.

Przewidywane składy:

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Saka, Mount, Sterling – Kane

Dania: Schmeichel – Christensen, Kjær, Vestergaard – Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

