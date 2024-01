Reprezentacja Francji jest faworytem do wygrania Euro 2024. To wynik symulacji przeprowadzonej przez superkomputer BETSiE. Wyliczył również szanse na ewentualne wyjście z grupy przez reprezentację Polski, jeżeli ta wywalczy awans do turnieju finałoweg.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler Na zdjęciu: Euro 2024

Euro 2024 rozegrane zostanie w Niemczech

W turnieju finałowym udział wezmą 24 reprezentacje. O udział w nim w barażach walczyć będzie reprezentacja Polski

Superkomputer BETSiE wyliczył szanse Polski w turnieju finałowym w przypadku awansu oraz wskazał faworytów całego turnieju

Szanse Polski w grupie D

Reprezentacja Polski nie ma jeszcze zagwarantowanego awansu na Euro 2024. Biało-czerwoni o udział w turnieju finałowym powalczą w zaplanowanych na marzec barażach. W półfinałowym meczu zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Estonią, natomiast w ewentualnym finale zmierzą się na wyjeździe ze zwycięzcą pojedynku Walia – Finlandia. Superkomputer BETSiE wskazał, że Biało-czerwoni są wyraźnym faworytem do awansu.

Drużyna Michała Probierza w przypadku awansu, zagra w grupie D Euro 2024. Jej rywalami będą drużyny Holandii, Austrii i Francji. Symulacja wszystkich meczów, które czekają nas w trakcie Mistrzostw Europy, pozwoliła na wyliczenie szans poszczególnych zespołów, m.in. na wyjście z grupy. Choć Biało-czerwoni mieliby za rywali wymagające zespołu, to według BETSiE nie pozostają bez szans na awans do fazy pucharowej. Zdecydowanymi faworytami do zajęcia dwóch pierwszych miejsc są reprezentacje Francji i Holandii, ale Polska ma nieco ponad 50% szans na awansu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że do fazy pucharowej Euro 2024 awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

Wyniki meczów Polski w grupie D Euro 2024 wg BETSiE

drużyna A drużyna B bramki A bramki B A %zw. %rem. B %zw. Polska Holandia 0.85 1.55 20.56 25.63 53.81 Polska Austria 1.27 1.07 41.09 27.88 31.04 Francja Polska 1.76 0.64 64.45 22.55 13.00

Tabela grupy D Euro 2024 wg BETSiE

drużyna Z R P Pkt % szans na awans 1 Francja 1.78 0.74 0.48 6.07 93.57% 2 Holandia 1.36 0.81 0.83 4.89 83.51% 3 Polska 0.75 0.76 1.49 3.00 50.41% 4 Austria 0.59 0.75 1.67 2.51 39.02%

Francja faworytem Euro 2024

Superkomputer BETSiE stworzył również prognozę na cały turniej Euro 2024. Powstała ona na podstawie szacunków wyników wszystkich spotkań, które rozegrane zostaną na niemieckich boiskach. Poznaliśmy nie tylko procentowane szanse na awans poszczególnych zespołów do fazy grupowej, ale również na znalezienie się w finale czy triumf w całym turnieju. Największe szanse na zdobycie mistrzostwa Europy ma reprezentacja Francji, której BETSiE daje 19.74% szans. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują reprezentacje Hiszpanii oraz gospodarzy turnieju – Niemiec.

Wśród zespołów, które mają realne szanse na występ w finałowym meczu można wymienić także Anglię, Portugalię i Włochy. Szanse innych zespołów oceniane są już znacznie niżej.

Reprezentacja Polski wg BETSiE ma 50,41% szans na wyjście z grupy. Jej szanse na grę w finale szacowane są z kolei na zaledwie 1.45%.