fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski awansowała we wtorek na Mistrzostwa Europy

Informujemy, jak można nabyć bilety na mecze Biało-Czerwonych

Oficjalna sprzedaż ruszy w czwartek 28 marca

Jak kupić bilety na mecze Polaków?

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy po barażach. We wtorek ograła Walię dopiero w rzutach karnych, gdyż do końca dogrywki utrzymywał się bezbramkowy remis. Teraz Biało-Czerwoni skupiają się na nadchodzącej rywalizacji w fazie grupowej. Oczywiście będą mogli liczyć na wsparcie kibiców, którzy mają możliwość kupna biletów na mecze z ich udziałem. Jak to zrobić?

Sprzedaż biletów trwa już od kilku miesięcy. Do tej pory brali w niej udział kibice drużyn, które zapewniły sobie awans na Euro po eliminacjach. Teraz ruszy trzeci etap sprzedaży, przeznaczony dla zwycięzców baraży.

Bilety na mecze reprezentacji Polski będzie można kupować od czwartku 28 marca. Sprzedaż ruszy dokładnie o godzinie 14:00 i teoretycznie potrwa do poniedziałku 8 kwietnia. Jest prowadzona wyłącznie przez oficjalną stratę UEFA euro2024.com/tickets.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w fazie grupowej od meczu z Holandią (16 czerwca). 21 czerwca zmierzy się z Austrią, zaś 25 czerwca podejmie Francuzów.

Ceny biletów mieszczą się w przedziale między 30 a 400 euro.

Zobacz również: Santos wzbogaci się na awansie Polaków. Duże pieniądze dla byłego selekcjonera