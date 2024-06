SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Kto skomentuje dzisiejsze mecze?

Euro 2024 w Niemczech rozkręciło się na dobre. Za nami już wszystkie mecze w grupie A, a dziś trzecią serię gier rozpocznie grupa B. A w niej reprezentacja Albanii zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii. Faworyt tego meczu jest oczywiście jeden, ale słynna La Furia Roja ma już pewny awans awans do kolejnej fazy rozgrywek, stąd też może nieco odpuścić to spotkanie i dać szansę gry piłkarzom, którzy do tej pory byli rezerwowymi. Z kolei Albańczycy muszą wygrać jeśli chcą pozostać w turnieju. Równolegle o godzinie 21:00 rozpocznie się hitowe starcie reprezentacji Chorwacji z Włochami. Ekipa z Bałkanów do tej pory ledwo wywalczyła tylko punkt w starciu z Albańczykami i teraz musi wygrać, jeśli marzy o grze w fazie pucharowej mistrzostw Europy.

Sprawdź typy, kursy i przewidywania na mecz Albania – Hiszpania oraz Chorwacja – Włochy

Wszystkie te mecze można będzie oczywiście zobaczyć na antenach TVP oraz w aplikacji i internecie. A tak prezentuje się rozpiska komentatorów na poszczególne mecze 10 dnia Euro 2024.

Albania – Hiszpania (21:00, Duesseldorf) Maciej Iwański i Radosław Gilewicz Chorwacja – Włochy (21:00, Lipsk) Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

Czytaj więcej: Niemiecki walec rzutem na taśmę wygrał grupę, Fullkrug błysnął w końcówce [WIDEO]