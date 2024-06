Niemiecki walec rzutem na taśmę wygrał grupę, Fullkrug błysnął w końcówce [WIDEO]

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Szwajcaria - Niemcy

Szwajcaria na remis z Niemcami

Reprezentacja Niemiec przystępowała do niedzielnego spotkania ze Szwajcarią we Frankfurcie jako jedna z trzech niepokonanych ekip na trwających mistrzostwach Europy. Tym samym zespół Juliana Nagelsmanna był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Mimo wszystko Helweci wierzyli, że mogą utrudnić grę faworytowi i sprawić niespodziankę.

Pierwszy raz piłka do siatki w trakcie niedzielnej rywalizacji wpadła w 17. minucie. W roli głównej wystąpił Robert Andrich, ale finalnie jego bramka nie została uznana. Trafienie po weryfikacji VAR zostało anulowane, bo Jamal Musiala faulował jednego z rywali.

Na prawidłowe trafienie w spotkaniu trzeba było czekać do 29 minuty. Wówczas w świetnym stylu Dan Ndoye wykorzystał podanie od Remo Freulera i mieliśmy 1:0 dla ekipy Murata Yakina. Napastnik Bologni uciszył niemieckich fanów. Z kolei fetować mogli sympatycy reprezentacji Szwajcarii. Do przerwy więcej goli nie padło.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋❗ Ndoye i Szwajcaria prowadzi we Frankfurcie z Niemcami 1:0!



🔴📲 Oglądaj #SUIGER ▶️ https://t.co/413pB2g2P8 pic.twitter.com/LdiRosQVw9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2024

W drugiej odsłonie zespołem dominującym na placu gry byli Niemcy. Helweci skupili na grze w głębokiej defensywie, broniąc się konsekwentnie i to bez wątpienia zasługiwało na pochwały. W każdym razie niemiecka ekipa szukała swoich szans. Najpierw w 52. minucie Jamal Musiala, ale jego strzał obronił Yann Sommer. Z kolei 70. minucie Joshua Kimmich mógł doprowadzić do wyrównania. Jego próba jednak została zablokowana.

Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, to w doliczonym czasie gry gola strzelił Niclas Fullkrug. Tym samym niedzielne spotkanie zakończyło się remisem i zawodnicy Die Mannschaft mogli cieszyć się z wygrania rywalizacji w grupie A. Niemcy zakończyli rywalizację na tym etapie Euro 2024 z siedmioma punktami, a Szwajcarzy z pięcioma oczkami.

Niemcy wyrównują i… wygrywają grupę A Euro 2024!



Co za końcówka!



🔴📲 Oglądaj pomeczowe studio #SUIGER ▶️ https://t.co/413pB2g2P8 pic.twitter.com/zP0bwfBOp7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2024

Szwajcaria – Niemcy 1:1 (1:0)

1:0 Dan Ndoye 29′

1:1 Niclas Fullkrug 90+2′