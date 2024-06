Chorwacja – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (24.06.2024)

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Mecz Chorwacja – Włochy Data i godzina 24 czerwca 2024, 21:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa B Miasto i stadion Lipsk, Red Bull Arena Typ na mecz wygrana Włochów

Chorwacja – Włochy, typy bukmacherskie

Arcyciekawie zapowiada się poniedziałkowe spotkanie z udziałem aktualnych wicemistrzów Europy i ekipy Zlatko Dalicia. Stawką tego starcia będzie drugie miejsce w tabeli grupy B, premiujące gra w fazie pucharowej Euro 2024. Reprezentacji Włoch do zrealizowania celu wystarczy punkt, aby zapewnić sobie grę w najlepszej szesnastce turnieju. Chorwaci natomiast muszą zwyciężyć i liczyć na to, że Albania nie pokona Hiszpanii. Mając na uwadze to, że Azzurri to ekipa typowo turniejowa, która rozkręca się z każdym kolejnym spotkaniem, to można rozważyć zwycięstwo tej ekipy z poniedziałkowy wieczór. Mój typ: wygrana Włochów.

Kurs 200 na zwycięzcę meczu Chorwacja – Włochy

Chorwacja – Włochy, typ kibiców

Chorwacja – Włochy, ostatnie wyniki

Drużyna Zlatko Dalicia mimo bolesnej straty punktów w minioną środę, gdy praktycznie w ostatniej chwili straciła bramkę w starciu przeciwko Albanii i zremisowała swoje spotkanie (2:2), to wciąż ma o co grać. Reprezentacja Chorwacji nadal może awansować do fazy pucharowej mistrzostw Europy. Chociaż aktualnie na jej koncie tylko punkt. W pierwszej kolejce fazy grupowej na Euro 2024 piłkarze Vatreni otrzymali lekcję piłki nożnej z od Hiszpanii, przegrywając różnicą trzech bramek (0:3).

Chorwaci w trakcie trwającego turnieju nie zachwycają. Niemniej mogą pochwalić się większą liczbą strzałów, niż to miało miejsce na mistrzostwach Europy w 2021 roku. Kłopotem jest jednak to, że najbardziej doświadczeni gracze nie potrafią już unieść ciężaru gry na tak wysokim poziomie, jak to miało miejsce w minionych latach. To może mieć wpływ na to, że faktem stanie się największe niepowodzenie na wielkiej piłkarskiej imprezie w wykonaniu Vatreni od 2006 roku.

Zobacz też: Terminarz Euro 2024

Aktualni mistrzowie Europy mogli sobie natomiast zapewnić awans do 1/16 finału już w drugiej kolejce. Nie dali jednak rady pokonać Hiszpanów, którzy wygrali po samobójczym trafieniu Riccardo Calafioriego. La Furia Roja była ekipą zdecydowanie lepszą od Azzurrich w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła i tak naprawdę przegrana jednym golem była najniższym wymiarem kary dla zespołu Luciano Spallettiego.

Reprezentacja Włoch zakończyła tym samym kilka dni temu passę 10 meczów bez porażki na mistrzostwach Europy. W pierwszej kolejce Squadra Azzurra okazała się lepsza od Albanii, mimo że straciła już w pierwszej minucie. Włosi jednak cały czas wierzą w to, że mogą zostać drugą w historii drużyną, która wygra europejski czempionat dwa razy z rzędu. Ekipa Luciano Spallettiego ma dużo do udowodnienia, bo jak na razie w trakcie trwającym mistrzostw Europy jest jedną z tych ekip, która oddała najmniej strzałów, a ponadto jest zdecydowanie niepewna w defensywie.

Chorwacja – Włochy, historia i bilans

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w poniedziałkowy wieczór po raz pierwszy od czerwca 2015 roku. Wówczas w ramach eliminacji do mistrzostw Europy reprezentacja Włoch zremisowała z Chorwatami (1:1). Ogólnie takim rozstrzygnięciem kończyło się każde z trzech ostatnich bezpośrednich spotkań z udziałem obu drużyn. Ciekawe jest natomiast to, że Azzurri nie potrafią pokonać reprezentacji Chorwacji od ośmiu meczów. Ostatni raz Włosi zwyciężyli z Chorwacją w kwietniu 1942. Wówczas Squadra Azzurra wygrała czterema golami (4:0).

Chorwacja – Włochy, kursy bukmacherskie

Chorwaci mogą wybiec na boisko z obowiązkiem zaatakowania kruchej defensywy Włochów. Azzurri mogą się zatem skoncentrować na tym, co mają w naturze, czyli na przyjmowaniu presji rywali i na grze z kontry. Typ na zwycięstwo reprezentacji Włoch został wyceniony na 2.37. Remis oszacowano na 3.20. Z kolei ewentualne zwycięstwo Chorwatów wyceniono na 3.30 i to najmniej realny wariant według ekspertów.

(1) (X) (2) 3.40 3.20 2.32 Zagraj w LVBET Kursy na mecz Chorwacja – Włochy. Aktualne na 12:42 23.06.2024

Chorwacja – Włochy, sytuacja kadrowa

W szeregach ekipy Zlatko Dalicia zabraknie na pewno Nikoli Vlasicia, który z powodu kontuzji opuścił już zgrupowanie reprezentacji Chorwacji. Tymczasem wszystkich graczy do swojej dyspozycji spośród graczy, którzy zostali powołani na turnieju. Chociaż przed mistrzostwami Europy w kadrze reprezentacji Włoch z powodu kwestii zdrowotnych wypadło kilku graczy. Między innymi Francesco Acerbi czy Giorgio Scalvini.

Chorwacja – Włochy, przewidywane składy

W składach obu ekip można spodziewać się kilku zmian. W środku pola można spodziewać się Luki Modricia oraz Mateo Kovacicia. Na środku defensywy rządzić ma z kolei Josko Gvardiol. Tymczasem na lewej obronie operować ma Ivan Perisić. Trzęsienie w wyjściowej jedenastce Azzurrich też jest bardzo realne. Szczególnie że słabe występy mają za sobą: Gianluca Scamacca, Jorginho czy Giovanni Di Lorenzo. Mocnymi punktami zespołu natomiast mogą być: Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni oraz Nicolo Barella.

Chorwacja Zlatko Dalic Włochy Luciano Spalletti Chorwacja Zlatko Dalic 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Rezerwowi 3 Marin Pongračić 5 Martin Erlic 7 Lovro Majer 11 Marcelo Brozovic 12 Nediljko Labrovic 17 Bruno Petkovic 18 Luka Ivanusec 19 Borna Sosa 20 Marko Pjaca 21 Domagoj Vida 22 Josip Juranovic 23 Ivica Ivušić 24 Marco Pašalić 26 Martin Baturina 2 Giovanni Di Lorenzo 3 Federico Dimarco 4 Alessandro Buongiorno 6 Federico Gatti 7 Davide Frattesi 8 Jorginho 9 Gianluca Scamacca 12 Guglielmo Vicario 14 Federico Chiesa 15 Raoul Bellanova 17 Gianluca Mancini 21 Nicolò Fagioli 22 Stephan El Shaarawy 25 Michael Ijemuan Folorunsho 26 Alex Meret

Chorwacja – Włochy, transmisja meczu

Poniedziałkowa potyczka Chorwacja – Włochy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja będzie transmitowana na antenie TVP 2 i zacznie się o godzinie 21:00. Spotkanie skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Ponadto mecz będzie można zobaczyć dzięki stronie internetowej TVPSport.pl czy aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilne i Smart TV. Komentatorami rywalizacji będą Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

