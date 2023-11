Znany jest już oficjalny podział reprezentacji na cztery koszyki przed losowaniem fazy grupowej mistrzostw Europy 2024. Polska, jeśli przejdzie przez baraże, może trafić do grupy śmierci.

IMAGO / Rafał Oleksiewicz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Poznaliśmy już podział na koszyki przed Euro 2024

Zwycięzca barażu będzie losowany z czwartego koszyka

Polska może trafić do grupy śmierci

Polska ma jeszcze szanse na awans poprzez baraże

We wtorek zakończyły się eliminacje Euro 2024. W tym momencie znamy 21 uczestników turnieju. Ostatnich trzech wyłonią baraże, które zostaną rozegrane w marcu. To także ostatnia szansa dla reprezentacji Polski, by zagrać w turnieju finałowym.

Przed losowaniem fazy grupowej Euro 2024, które odbędzie się 2 grudnia reprezentacje podzielono na cztery koszyki po sześć zespołów. Z nich zostanie wylosowanych sześć grup po cztery drużyny.

Polska, jako ewentualny zwycięzca jednej ze ścieżek barażowych, może zostać wylosowana z ostatniego koszyka. W takim wypadku są duże szanse, że trafi do grupy śmierci. Co ciekawe, z ostatniego koszyka będą losowani również Włosi.

Podział koszyków na Euro 2024:

Koszyk 1: Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia

Koszyk 2: Węgry, Dania, Albania, Austria, Turcja, Rumunia

Koszyk 3: Holandia, Szkocja, Słowenia, Słowacja, Czechy, Chorwacja

Koszyk 4: Włochy, Serbia, Szwajcaria, zwycięzca barażu A, zwycięzca barażu B, zwycięzca barażu C

Zobacz również: Przemysław Frankowski szczerze po Łotwie. “Nie był to mecz idealny”