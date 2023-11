Reprezentacja Holandii pokonała Irlandię (1:0) w roli gospodarza w meczu grupy B eliminacji do Euro 2024. Jedyną bramkę zdobył Wout Weghorst.

fot. Imago / VI ANP Sport / ANP IV Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Zgodnie z planem reprezentacja Holandii wywalczyła awans na mistrzostwa Europy w Niemczech

Oranje zapewnili sobie drugie miejsce w tabeli grupy B za plecami Francji

Pomarańczowi w sobotni wieczór pokonali Irlandię dzięki bramce Wouta Weghorsta w pierwszej połowie

Holandia zapewniła sonie awans na mistrzostwa Europy

Reprezentacja Holandia przystępowała do sobotniego spotkania, chcąc odnieść piąte zwycięstwo w eliminacjach do mistrzostw Europy. Oranje podchodzili do meczu po wygranej z Grecją (1:0) w minionym miesiącu. Na ich drodze stanęła Irlandia, która pokonała wcześniej Gibraltar (4:0).

Drużyna Ronalda Koemana w pierwszej odsłonie zdecydowanie zdominowała wyspiarzy. Holendrzy wypracowali sobie dziewięć sytuacji strzeleckich, oddając dwa celne strzały na bramkę. Dla porównania rywale mieli tylko jedną okazję. Finalnie na przerwę Pomarańczowi udali się z jednobramkowym prowadzeniem po golu Wouta Weghorsta. Wykorzystał podanie od Stefana de Vrija.

Chociaż gospodarze na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie szukali kolejnych trafień, to ostatecznie więcej goli w meczu nie padło. Jednocześnie reprezentacja Holandii po rozegraniu siódmego meczu w grupie B może pochwalić się 15 punktami. Irlandia natomiast poniosła szóstą porażkę, pozostając w każdym razie cały czas drużyną bezkompromisową.

