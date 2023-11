Polska pozna swoją drogę do Euro, dzisiaj losowanie par barażowych

Reprezentacja Polski ma za sobą nieudane eliminacje do Euro 2024 w fazie grupowej. Biało-czerwoni wciąż jednak mają szanse na to, aby awansować na mistrzostwa Europy. Dzisiaj ekipa Michała Probierza pozna dokładną drogę w kontekście walki o awans.

fot. Imago / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Euro 2024

Czwartek upłynie pod znakiem informacji dotyczących losowania par barażowych o awans na Euro 2024

Swoją drogę na mistrzostwa Europy pozna przede wszystkim reprezentacja Polski

Jedna ścieżka awansu na Euro 2024 jest już znana w całości

Polska wciąż z nadziejami na udział w mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski baraże o awans na Euro 2024 zacznie w marcu przyszłego roku. Już dzisiaj wiadomo, że drużyna Michała Probierza zagra z Estonią w półfinale. Z kolei wciąż niejasne jest, z kim Biało-czerwoni zagrają po ewentualnym pierwszym zwycięstwie.

Losowanie wyznaczy drogę także reprezentacjom Finlandii, Ukrainy czy Islandii. Dwie z tych drużyn trafią do ścieżki B, a jedna trafi do ścieżki A. Losowanie w przypadku ścieżki C nie odbędzie się, bo w niej pary są już znane.

Aktualnie pary półfinałowe wyglądają następująco:

Ścieżka A

Polska – Estonia

Walia – Finlandia/Ukraina/Islandia

Ścieżka B

Izrael – Ukraina/Islandia

Bośnia i Hercegowina – Finlandia/Ukraina

Ścieżka C

Gruzja – Luksemburg

Grecja – Kazachstan

W ramach trzech turniejów play-off odbędzie się sześć półfinałów. Zostaną one rozegrane 21 marca, a trzy finały zaplanowane są na 26 marca. Trzej zwycięzcy finałów uzupełnią skład uczestników finałowego etapu Euro 2024.