Probierz otrzymał sugestię, kogo powołać do reprezentacji Polski

Marek Jóźwiak w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że Radosław Majecki zasłużył na powołanie do kadry narodowej. - Warto go sprawdzić - zaznaczył ekspert.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Marek Jóźwiak pod wrażeniem gry Radosława Majeckiego

Reprezentacja Polski w piątek (13 grudnia) pozna rywali w eliminacjach mistrzostwa świata 2026. Losowanie odbędzie się w siedzibie FIFA w Zurychu. Michał Probierz wciąż nie zdecydował, kto będzie numerem jeden w bramce i na zmianę stawia na Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę. Jak zauważył Marek Jóźwiak, Radosław Majecki pokazuje, że jest gotowy na powołanie do kadry.

– Majecki występami w Lidze Mistrzów wysyła sygnał trenerowi Michałowi Probierzowi, że warto go sprawdzić. Chłopak solidnie pracuje na to powołanie. Uważam, w końcu zapuka do reprezentacji Polski. Na pewno sztab kadry przygląda mu się, a trener Andrzej Dawidziuk ma go na radarze – przyznał Jóźwiak.

Bramkarz AS Monaco odzyskał miejsce w składzie i zbiera doskonałe recenzje zarówno w Ligue 1, jak i w Lidze Mistrzów. W środę 25-letni Polak postara się zatrzymać Arsenal w prestiżowych rozgrywkach. Widać, że trener ma do niego zaufanie. Jego droga do bramki Monaco nie była taka prosta. Musiał być cierpliwy i poczekać na szansę – dodał ekspert.

Majecki dołączył do Monaco w 2020 roku z Legii Warszawa. Na swoim koncie ma jeden występ w reprezentacji Polski, gdy zadebiutował w 2021 roku. W bieżącym sezonie rozegrał już 10 meczów i w trzech starciach nie dał się pokonać.