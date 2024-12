Lewandowski gra z Borussią. Imponujące liczby w meczach z BVB

ZUMA Press, Inc. / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski uwielbia grać z BVB

Borussia Dortmund podejmie FC Barcelonę w hitowym pojedynku środowej odsłony zmagań 6. kolejki Ligi Mistrzów. Faworytem tego spotkania będzie drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka, jednak podopieczni Nuriego Sahina wcale nie stoją na straconej pozycji. Gospodarze muszą uważać przede wszystkim na środkowego napastnika Blaugrany. Robert Lewandowski dzisiaj po raz 27 zmierzy się z BVB.

Wideo: Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Do tej pory 36-latek rozegrał 26 meczów przeciwko swojej byłej drużynie. Wszystkie w koszulce Bayernu Monachium, z którego przeniósł się do Barcelony. Szesnaście pojedynków miało miejsce w Bundeslidze, cztery w Pucharze Niemiec, a sześć w Superpucharze Niemiec. Dziewiętnaście razy triumfowali Bawarczycy, a tylko sześciokrotnie udało się to Borussii.

Jak prezentują się ofensywne statystyki Lewandowskiego w tych potyczkach? Polak zdobył aż 27 bramek! Na ten dorobek złożyły się dwa hat-tricki (31.03.2018 r. i 06.03.2021 r.) i siedem dubletów. Były zawodnik BVB może pochwalić się taką samą ilością meczów z jednym golem i dwoma trafieniami. Kapitan reprezentacji Biało-Czerwonych zanotował także trzy asysty w pojedynkach z ekipą z Dortmundu.