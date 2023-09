Luka Modrić udzielił obszernego wywiadu portalowi Sportske Novosti, w którym zabrał głos na temat swojej sytuacji w Realu Madryt, a przede wszystkim potwierdził chęć kontynuowania kariery w reprezentacji Chorwacji przynajmniej do EURO 2024.

Luka Modrić pomimo 37 lat wciąż jest kluczowym piłkarzem reprezentacji Chorwacji

Pomocnik zapowiedział, że po udanych eliminacjach będzie chciał zagrać na EURO 2024

Były zawodnik Tottenhamu Hotspur przyznał też, że nadal czuje się przydatny w Realu Madryt

“Musimy pomagać młodym robić postępy i stopniowo oddawać im pałeczkę”

Luka Modrić przedłużył swoją umowę z Realem Madryt do 30 czerwca 2024 roku i choć na początku sezonu pełni rolę rezerwowego, to na pewno otrzyma swoje minuty z biegiem sezonu. Legendarny pomocnik w rozmowie z portalem “Sportske Novosti” zapowiedział chęć występu z reprezentacją Chorwacji na Mistrzostwach Europy 2024, które odbędą się w Niemczech.

– Gra w reprezentacji? Rozmawiałem na ten temat z trenerem już wcześniej. Zlatko Dalić wyraził silną chęć, abym pozostał do jego dyspozycji. Moje pragnienia również szły w tym kierunku, ale jestem zawodnikiem i zawsze mogę subiektywnie ocenić, czy reprezentacja mnie potrzebuje, czy może jestem ciężarem. Nie chciałbym tego doświadczyć nawet w snach, gdybym był postrzegany jako ciężar – powiedział Luka Modrić.

– W rozmowie z trenerem wszystko sobie wyjaśniliśmy i zdecydowałem się grać dalej, w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy i z myślą o występie w Niemczech. To prawda, że ​​po porażce z Hiszpanią byłem w naprawdę złym nastroju, nie miałem ochoty na żadne rozmowy i programy w mediach na temat mojego statusu – dodał pomocnik.

– My, starsi gracze, musimy pomagać młodym robić postępy i stopniowo oddawać im pałeczkę. W tym sensie robię to od dłuższego czasu i cieszę się, że ci młodzi chłopcy, czy to Rodrygo, czy Vinicius, czy nowi, chcą rad i korzystają z naszych doświadczeń. Jestem konkurencyjny, wiem, że nadal mogę przydać się Realowi Madryt – zakończył weteran, który gra dla Królewskich od 2012 roku.