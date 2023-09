Cristiano Ronaldo udzielił ostatnio dużego wywiadu Record.pt, w którym poruszonych zostało wiele wątków. Zawodnik między innymi dał do zrozumienia, że nie myśli o zakończeniu kariery.

Już od 20 lat w reprezentacji Portugalii występuje Cristiano Ronaldo

Doświadczony zawodnik podzielił się swoją opinią na temat czasów spędzonych w kadrze

Portugalczyk jednocześnie dał do zrozumienia, że nie myśli o zakończeniu piłkarskiej kariery

“Długowieczność w futbolu jest możliwa”

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Aktualnie broni barw Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej natomiast grał w Man Utd, czy Realu Madryt. Ostatnio zawodnik został zapytany, czy reprezentacja Portugalii jest dzisiaj lepsza niż w 2003 roku. Cristiano Ronaldo nie miał oporów z odpowiedzią.

– Nie jest lepiej i nie jest gorzej, to nowy etap. Gdy następują zmiany, pracujesz w nowy sposób, nie odkładając na bok pracy wykonanej w ostatnich latach – przekonywał piłkarz w rozmowie z Record.pt.

– Od 2003 roku przeżywaliśmy dobre chwile, dotarliśmy do finałowych etapów Mistrzostw Świata, Europy, Ligi Narodów – to normalne etapy, przez które przechodzą drużyny. Moim zdaniem ten okres był bardzo dobry – kontynuował Cristiano Ronaldo.

– Jestem szczęśliwy, wszystko poszło dobrze, strzeliłem gola. Chcę dalej grać, czuję się dobrym i przydatnym zawodnikiem. Jestem dumny, że mogę przepracować 20 lat w drużynie narodowej, ponieważ pokazuje to długowieczność futbolu. Trudno to osiągnąć, ale pokazałem, że jest to możliwe – zakończył Portugalczyk.

