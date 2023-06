Bereszyński czuje wstyd. “Byliśmy zagubieni”

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Reprezentacja Polski przegrała w Mołdawii (2:3)

Jest to z pewnością jeden z największych blamaży Biało-czerwonych w XXI wieku

Bartosz Bereszyński przyznał, że czuje wstyd

“Na drugą połowę wyszliśmy jak inna drużyna”

Reprezentacja Polski zanotowała we wtorek jeden z najgorszych występów w XXI wieku. Biało-czerwoni przegrali w Mołdawii 2:3 i utrudnili sobie walkę o awans na Euro 2024. Do przerwy podopieczni Fernando Santosa prowadzili dwiema bramkami, ale w drugiej połowie popełnili multum kluczowych błędów.

– Pierwszą połowę widziałem z boku. Wyglądało na to, że mamy ten mecz pod kontrolą. Oni w zasadzie nie stworzyli żadnej sytuacji, prowadziliśmy 2:0, a my mieliśmy kilka okazji do podwyższenia wyniku spotkania. Na drugą połowę wyszliśmy jak inna drużyna: jedna bramka stracona, potem druga, ale nieuznana, potem strzelili nam dwie kolejne… W drugiej połowie stanęliśmy. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić i jak przesuwać się po boisku. A zespół Mołdawii biegał, stwarzał sytuacje, posyłał piłki do przodu. My byliśmy zagubieni, straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Za każdym razem, gdy wydawało się, że powinniśmy ją z powrotem przejąć, nie przejmowaliśmy jej – powiedział Bartosz Bereszyński, który pojawił się na boisku w 64. minucie. – Jeszcze raz powtórzę: wstyd. To jedyne, co czuję – dodał.

