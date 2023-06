📊 NIGDY WCZEŚNIEJ reprezentacja Polski nie przegrała z drużyną z tak niskiego miejsca w rankingu FIFA. 😬



🔴 2023: 2:3 vs Mołdawia (171.)

🔴 2007: 0:1 vs Armenia (128.)

🔴 2006: 0:1 vs Litwa (99.)

🔴 2002: 0:1 vs Łotwa (97.)

🔴 1997: 0:3 vs Gruzja (94.)#MDAPOL @LaczyNasPilka