Wymuszona zmiana w kadrze Belgii. Kontuzja gracza z Premier League

Reprezentacja Belgii idzie jak burza przez eliminacje do Euro 2024. Czerwone Diabły na pięć meczów wygrały aż cztery, a jeden zremisowały. Dorobek strzelecki to 13 zdobytych bramek i 1 stracony gol. To pozwala na bycie liderem grupy F.

Belgowie w październiku zmierzą się na wyjeździe z drugą w tabeli Austrią oraz w domu z trzecią w stawce Szwecja. Kolegom w żadnym ze spotkań nie pomoże kontuzjowany Leandro Trossard.

Zawodnik Arsenalu nie wyszedł na drugą połowę meczu z Manchesterem City. Trossard ma problem ze ścięgnem podkolanowym. Selekcjoner Domenico Tedesco zdecydował, że miejsce Trossarda zajmie 18-letni Arthur Vermeeren z Royal Antwerp.

