Koniec spekulacji. Zieliński z opaską i nowym numerem w kadrze

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie, a z mediami spotkał się Piotr Zieliński. Potwierdził on, że w październiku będzie pełnił funkcję kapitana kadry.

IMAGO/Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski w październiku zagra z Wyspami Owczymi i Mołdawią

Drużynie nie pomoże kontuzjowany Robert Lewandowski, który jest jednocześnie kapitanem kadry

Biało-czerwonych w dwóch najbliższych spotkaniach z opaską na ramieniu prowadzić będzie Piotr Zieliński

Zieliński kapitanem kadry. Przejął numer po weteranie

Reprezentacja Polski szykuje się do październikowych meczów el. Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Na zgrupowaniu brakuje kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. W roli kapitana kadry zastąpi go Piotr Zieliński.

– Możemy to potwierdzić – na najbliższe dwa spotkania mam to wyróżnienie, odpowiedzialność i wielki zaszczyt być kapitanem reprezentacji Polski Bycie kapitanem reprezentacji Polski jest wielkim zaszczytem dla każdego zawodnika. Cieszę się, że trener dał mi to wyróżnienie i zaufanie – powiedział reprezentant Polski.

Zieliński na spotkaniu z dziennikarzami przekonywał, że kadra da z siebie 100%, aby awansować na Euro 2024. – To dla nas nowe otwarcie, nowy rozdział. Będziemy chcieli zrobić wszystko, żebyśmy na tym zgrupowaniu wygrali dwa spotkania i dążyli do celu, którym jest awans na Euro – mówi Zieliński.

– Przejąłem numer 10. To mój ulubiony i naturalny numer. Do tej pory był on zajęty w reprezentacji, w Napoli jest zastrzeżony. Cieszę się, że będę mógł występować z tym numerem – ujawnił piłkarz Napoli, który przejął numer 10 po Grzegorzu Krychowiaku. Ten zrezygnował z występów w reprezentacji Polski.

