IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin udanie rozpoczęła rundę wiosenną

Portowcy wygrali ze Śląskiem 1:0

Teraz czeka ich kolejny ważny mecz z Radomiakiem

Pogoń nie może zaprzepaścić szansy

Pogoń Szczecin skromnie pokonała w niedzielę Śląsk Wrocław 1:0. Wyjazdowa wygrana sprawia, że Portowcy wciąż realnie mogą myśleć o włączeniu się w walkę o czołowe lokaty na koniec sezonu. Obecnie zajmują piąte miejsce, a do trzeciego Lecha Poznań tracą tylko trzy punkty.

– Podejście i zwyciężanie w każdym kolejnym meczu definiuje zwycięzcę. Musimy teraz pokazać, że to zwycięstwo we Wrocławiu było na poważnie. Musimy w piątek wyjść na boisko z pełną determinacją i wygrać kolejne spotkanie – mówił podczas konferencji prasowej Jens Gustafsson cytowany przez oficjalny serwis klubu.

– Skupiamy się przede wszystkim na sobie. To, co wiemy po meczu we Wrocławiu to przede wszystkim fakt, że nie możemy tak grać przez 90 minut i liczyć, że wygramy. Musimy walczyć, mieć wysokie tempo, lepiej prezentować się z piłką. Radomiak ma aż czterech zawieszonych zawodników. Tym razem nawet nie będziemy próbować zgadywać, jak zagra nasz rywal – dodał.

Początek meczu w Radomiu Radomiak – Pogoń w piątek o godzinie 18:00.

Zobacz również: Jakub Piotrowski zmuszony do odejścia? Dziennikarz wieszczy transfer