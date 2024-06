Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Janża przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze

Kontrakt Erika Janży wygasał 30 czerwca tego roku, dlatego w ostatnich tygodniach temat przyszłości reprezentanta Słowenii był niezwykle interesujący i wywoływał wielkie emocje wśród kibiców Górnika Zabrze. W tym czasie pojawiały się pewne sygnały, że może dojść do jego przedłużenia, ale nie można było brać ich za pewnik.

Jednak zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Górnik Zabrze przedłużył kontrakt ze swoim kapitanem. Klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. – Bardzo się cieszę, że Erik zostaje z nami. Negocjacje były długie i niełatwe, ale najważniejsze że ostatecznie mamy pozytywne zakończenie. Erik jest naszym kapitanem, ważną postacią na boisku, a także w szatni. Wiemy jak bardzo kibicom zależało na zatrzymaniu Erika w Klubie. To wszystko sprawia, że to naprawdę wiele znaczący dla nas ruch. Teraz kibicujemy Erikowi na Euro! – powiedział dyrektor sportowy Górnika Zabrze, Łukasz Milik cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Erik Janża do Górnika Zabrze trafił w 2019 roku i bardzo szybko zdobył serca fanów zabrzańskiego klubu swoją znakomitą grą i niezwykłą walecznością. W sumie przez pięć sezonów rozegrał 151 spotkań, w których zdobył trzy bramki. Obecnie przebywa wraz z reprezentacją Słowenii na Euro 2024 w Niemczech.

