Zbigniew Boniek ostro o Goncalo Feio: W każdym klubie, gdzie był, każdemu “dał z liścia”

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek skomentował zatrudnienie Goncalo Feio w Legii Warszawa

Portugalczyk podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25

Trener zadebiutuje w sobotę z Rakowem Częstochowa

Zbigniew Boniek reaguje na decyzję Legii Warszawa

We wtorek Legia Warszawa postanowiła rozstać się z Kostą Runjaiciem, a czarę goryczy przelał niedzielnym remis z Jagiellonią Białystok (1:1) przy Łazienkowskiej. Nowym szkoleniowcem został Goncalo Feio, który w marcu został zwolniony z Motoru Lublin. Portugalczyk na ławce trenerskiej zadebiutuje w sobotę przeciwko Rakowowi Częstochowa w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Swoimi spostrzeżeniami odnośnie 34-letniego Feio podzielił się były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. – W każdym klubie, gdzie był, każdemu „dał z liścia”, to trzeba przyznać. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie. Jest to pewne ryzyko, ale nie wypowiadam się o trenerze, którego osobiście nie znam – wyznał Zbigniew Boniek w rozmowie z Mateuszem Migą w TVP Sport.

– Legia nie jest łatwą drużyną. Musi grać o mistrza Polski. Jeżeli by nie weszła do europejskich pucharów, to stoi na rozdrożu i musi zastanowić się, co robić. Czy zmniejszać budżet, czy zainwestować, żeby za rok znowu być mistrzem i coś wygrać. To jest spowodowane większymi przychodami – zakończył. Legia zajmuje 5. lokatę w lidze. W najbliższy weekend wybierze się do Częstochowy.