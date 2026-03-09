Zagłębie Lubin w grze o mistrzostwo Polski. „Marzymy o tym”

Zagłębie Lubin jest samodzielnym liderem Ekstraklasy. W klubie zaczynają wierzyć nawet w mistrzostwo Polski. O marzeniach zespołu opowiedział Jasmin Burić.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jasmin Burić

Zagłębie zdobędzie mistrzostwo Polski? To marzenie piłkarzy

Zagłębie Lubin ograło w minionej kolejce Piasta Gliwice 3-1 i w efekcie wskoczyło na fotel lidera tabeli. Swoje mecze przegrali bezpośredni rywale – Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań – więc to Miedziowi po 24 kolejkach pozostają na czele tabeli Ekstraklasy. Eksperci nie ukrywają, że to olbrzymia sensacja, bowiem przed startem sezonu ekipie Leszka Ojrzyńskiego było znacznie bliżej do walki o utrzymanie.

Czy Zagłębie może sięgnąć nawet po mistrzostwo Polski? Jasmin Burić wyjaśnił, że na przestrzeni kolejnych tygodni zmieniły się cele w drużynie. Początkowo miało to być utrzymanie w elicie, a teraz Miedziowi poważnie myślą o europejskich pucharach, a nawet właśnie krajowym tytule.

– Naszym celem było utrzymanie w lidze, teraz marzymy o pucharach albo nawet mistrzostwie. Wiemy, jaka jest polska liga, pokora. Czas pokaże. Duża zasługa trenera w tym, gdzie jesteśmy. Pozytywna energia, żarty, charyzma, dobre przygotowanie taktyczne – wytłumaczył Burić w rozmowie dla „Kanału Sportowego”.

🗣️ Jasmin Burić:



„Naszym celem było utrzymanie w lidze, teraz marzymy o pucharach albo nawet mistrzostwie. Wiemy, jaka jest polska liga, pokora. Czas pokaże.



Duża zasługa trenera w tym, gdzie jesteśmy. Pozytywna energia, żarty, charyzma, dobre przygotowanie taktyczne”. pic.twitter.com/pFrsf23gcV — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) March 9, 2026

Wiosną Zagłębie przegrało tylko na inaugurację. Od tego czasu zanotowało cztery zwycięstwa oraz remis. Podzieliło się punktami z Rakowem Częstochowa, a przy tym ograło Koronę Kielce, Lechię Gdańsk, Wisłę Płock oraz Piasta Gliwice.