Jest decyzja Zagłębia Lubin ws. trenera. Co na to kibice?!

Zagłębie Lubin słabo rozpoczęło rundę wiosenną. Z tego powodu mówiło się, że Marcin Włodarski może zostać zwolniony, ale na razie otrzymał on zaufanie od władz klubu, o czym donosi Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

Zagłębie z wotum zaufania wobec Marcina Włodarskiego

Zagłębie Lubin to zespół, który właściwie przyzwyczaił wszystkich w Polsce do bylejakości. Miedziowi właściwie co sezon mają spore aspiracje, wydaje się, że mogą zakręcić w okolicach górnej połowy tabeli, ale finalnie wychodzi gorzej, niż każdy myślał. Podobnie może być i w tym sezonie.

Przed obecną kampanią dokonano solidnych wzmocnień, ale to okazało się zbyt mało. Zwolniono Waldemara Fornalika i zespół przejął Marcin Włodarski. Szkoleniowiec znany z młodzieżowych reprezentacji Polski dobrze wszedł do klubu z Dolnego Śląska, ale im dalej w las, tym gorzej. Miedziowi w końcu fatalnie rozpoczęli rundę wiosenną. Do tej pory na koncie mają raptem trzy punkty w czterech meczach.

To powoduje, że po ostatniej porażce z Lechem Poznań zaczęło mówić się o zwolnieniu trenera Włodarskiego. Telefon z Dolnego Śląska dostać miał nawet Jerzy Brzęczek. Do takowego jednak ja na razie nie dojdzie. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika “Piłka Nożna”, przed najbliższym spotkaniem z Piastem Gliwice na pewno nie dojdzie do zmiany trenera. Jednak brak poprawy wyników może zmienić wotum zaufania wobec szkoleniowca.

