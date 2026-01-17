Zagłębie Lubin ma problem. Pomocnik kontuzjowany przed rundą wiosenną

Zagłębie Lubin musi zmierzyć się z poważnym problemem przed rundą wiosenną. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że Marcel Reguła z powodu kontuzji wypadnie z gry na kilka tygodni.

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Alarm w Lubinie. Marcel Reguła nie pomoże Zagłębiu na starcie rundy

Zagłębie Lubin z każdym kolejnym meczem rundy jesiennej prezentowało się coraz lepiej. Przerwę zimową piłkarze Leszka Ojrzyńskiego spędzają na piątym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a w trzech ostatnich spotkaniach zdobyli siedem punktów.

Na początku roku władzom klubu nie udało się wykupić Leonardo Rochy, który wrócił do Rakowa Częstochowa. Obecnie Miedziowi przebywają w tureckim Belek, gdzie przygotowują się do drugiej części sezonu. Podczas jednego ze sparingów doszło do niepokojącego zdarzenia.

W meczu kontrolnym z czeską Karviną kontuzji doznał Marcel Reguła. Jak informuje serwis Meczyki.pl, 19-letni pomocnik zmaga się z urazem mięśnia czworogłowego uda. Przerwa od gry może potrwać od trzech do nawet czterech tygodni. To oznacza, iż młody zawodnik opuści początek rundy wiosennej.

Zagłębie zainauguruje 19. kolejkę Ekstraklasy z GKS-em Katowice. Nieobecność Reguła jesienią był jednym z wyróżniających się zawodników zespołu. W 17 ligowych spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty, a w rozgrywkach STS Pucharu Polski w dwóch meczach uzbierał dwa trafienia. Reguła ma również za sobą debiut w reprezentacji Polski do lat 21. Od września wystąpił w pięciu spotkaniach kadry młodzieżowej, w których strzelił jednego gola.