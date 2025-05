Pożegnalny mecz trenera Kroczka. Czy Cracovia zdobędzie Lubin?

PressFocus Na zdjęciu: Jasmin Buric

Cracovia spróbuje wygrać na pożegnanie swojego trenera

W rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy znamy już wszystkich spadkowiczów. Do tego grona nie dołączyło Zagłębie Lubin, któremu w utrzymaniu ligowego bytu wyraźnie pomógł Leszek Ojrzyński. Miedziowi wciąż są jednak tuż nad strefą spadkową, a swoją pozycję mogą poprawić tylko o jedną lokatę.

Na zajęcie wyższego miejsce szansy nie ma już Cracovia. W najlepszym przypadku pozostanie ona na szóstej lokacie. Wciąż trzeba ją jednak obronić. Krakowianie postarają się wygrać także ze względu na Dawida Kroczka, który w sobotę poprowadzi Pasy po raz ostatni. Klub zmieni bowiem szkoleniowca.

Krakowianie chcą pójść za ciosem

W minionej serii gier Zagłębie wybrało się do Lublina, ale nie osiągnęło tam korzystnego wyniku. Potyczka z Motorem zakończyła się minimalną porażką w stosunku 0:1. Lepiej było kolejkę wcześniej, gdzie Miedziowi rozprawili się z Widzewem Łódź, pokonując go 2:1.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

W analogicznym okresie Stal zamyka tabelę Ekstraklasy. Tu nie ma już różnicy, czy patrzymy na zestawienie za minione pięć spotkań, czy cały sezon 2024/2025. Mielczanie także pokonali Jagiellonię Białystok (2:1). Ich problem polega na tym, że miało to miejsce 7 lutego, czyli ponad dwa miesiące temu. Od tego czasu nie udało się ograć żadnego rywala.

Mecze drużyny Zagłębie Lubin Motor Lublin 1 Zagłębie Lubin 0 Zagłębie Lubin 2 Widzew Łódź 1 Śląsk Wrocław 3 Zagłębie Lubin 1 Zagłębie Lubin 2 Stal Mielec 2 Jagiellonia Białystok 1 Zagłębie Lubin 3 Mecze drużyny Cracovia Cracovia 3 Legia Warszawa 1 GKS Katowice 2 Cracovia 1 Cracovia 0 Lechia Gdańsk 2 Motor Lublin 0 Cracovia 1 Lech Poznań 2 Cracovia 1

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Zagłębie – Cracovia

Przy okazji ostatniej kolejki Ekstraklasy można zgarnąć 200 zł bonusu od STS za wytypowanie zwycięzcy spotkania Zagłębie – Cracovia. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Poniżej wyjaśniamy zasady.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Zagłębie – Cracovia, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Historia przemawia za Cracovią

W dwóch ostatnich spotkaniach nie poznaliśmy triumfatora w tej rywalizacji. Dla Zagłębia były to nienajgorsze wyniki, ponieważ ostatnie lata to pasmo sukcesów krakowian, którzy regularnie ogrywają zespół z Lubina. Miedziowi po raz ostatni pokonali Pasy w 2021 roku. Miało to miejsce w Małopolsce. Na domowy triumf z Cracovią w Lubinie czekają jeszcze dłużej, bo od 2015 roku.

Zagłębie Lubin – Cracovia: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Cracovia Dawid Kroczek Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Burić 31 Orlikowski 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 8 Dąbrowski 26 Kolan 44 Reguła 77 Szmyt 21 Pieńko 80 Mikołajewski 18 Rozga 9 Källman 14 Hasic 19 Olafsson 11 Maigaard 6 Al-Ammari 25 Kakabadze 4 Henriksson 39 Perkovic 5 Ghita 27 Ravas 1 Burić 31 Orlikowski 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 8 Dąbrowski 26 Kolan 44 Reguła 77 Szmyt 21 Pieńko 80 Mikołajewski 18 Rozga 9 Källman 14 Hasic 19 Olafsson 11 Maigaard 6 Al-Ammari 25 Kakabadze 4 Henriksson 39 Perkovic 5 Ghita 27 Ravas 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 7 Marek Mroz 11 Arkadiusz Woźniak 18 Adam Radwański 22 Adam Matysek 27 Bartłomiej Kłudka 88 Rafal Adamski 7 Mick van Buren 10 Martin Minchev 13 Sebastian Madejski 16 Bartosz Biedrzycki 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 72 Oskar Lachowicz 88 Patryk Sokołowski

Zagłębie Lubin – Cracovia: kontuzje i zawieszenia

Leszek Ojrzyński nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Z kontuzjami zmagają się Grzybek, Kolanko, Wdowiak, a także Hładun. Mniej absencji jest po stronie drużyny trenera Dawida Kroczka. W zasadzie jedynym nieobecnym będzie wracający do zdrowia Kamil Glik.

Kontuzje i zawieszenia Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Cyprian Popielec Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Mateusz Grzybek Złamana noga Początek czerwca 2025 Mateusz Wdowiak Uraz mięśnia Początek czerwca 2025 Dominik Hładun Stłuczenie Początek czerwca 2025

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Arttu Hoskonen Uraz mięśnia Początek czerwca 2025

Kto zakończy sezon w lepszym humorze?

Eksperci jako faworyta wskazali Zagłębie Lubin, które delikatnie spuściło ostatnio z tonu. Stąd współczynnik na sukces tej drużyny wynosi 2.25. Z kolei kurs na remis to 3.50. Wygrana Cracovii wyceniona została kursem 2.95.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Zagłębie Lubin Cracovia 2.25 3.50 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 23 maja 2025 17:43 .

Szanse na zwycięstwo Brak danych dotyczących prawdopodobieństwa

Sobotnie starcie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. W związku z zaplanowaną na koniec sezonu multiligą transmisja ze spotkania Zagłębie Lubin - Cracovia będzie dostępna wyłącznie w usłudze streamingowej CANAL+. Starcie zacznie się o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.