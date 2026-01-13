Pogoń Szczecin jest coraz bliższa spłacenia wszystkich zobowiązań. Ile aktualnie wynosi dług klubu? Alex Haditaghi, właściciel Portowców, postawił na pełną transparentność.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi (Arka Gdynia - Pogoń Szczecin)

Pogoń coraz bliższa spłaty zobowiązań

W ten wtorek Pogoń Szczecin udała się na zgrupowanie do Turcji. Czego można się spodziewać w najbliższych dniach? Goal.pl poprosił Alexa Haditaghiego o komentarz do najważniejszych spraw. Właściciel Portowców wypowiedział się także na temat kwestii finansowych.

– Zgodnie z moim zobowiązaniem do pełnej transparentności w klubie, chcę podzielić się kolejną wspaniałą i pozytywną informacją. Kilka dni temu cała kwota zadłużenia wobec Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o. , w wysokości 7 083 000 zł, została w pełni spłacona, łącznie z odsetkami. Spośród wszystkich historycznych pożyczek, długów i potencjalnych zobowiązań w wysokości 72 000 000–74 000 000 – ujawnił Haditaghi na portalu X.

– Jedynym pozostałym zobowiązaniem jest dług wobec Toyoty, którego część została już spłacona. Spodziewamy się i mamy zamiar uregulować pozostałą kwotę z Kozłowski Toyota w ciągu najbliższych kilku miesięcy – dodał Kanadyjczyk.

Ile wynosi wspomniany dług? – Dwa miliony złotych – przyznał właściciel Pogoni w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców.