Przełamanie Widzewa! Cenny triumf w Płocku [WIDEO]

22:13, 14. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Wisła Płock i Widzew Łódź mierzyli się ze sobą w sobotnim spotkaniu PKO Ekstraklasy. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Igora Jovicevicia, którzy zwyciężyli rezultatem 2:0.

Piłkarze Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź pokonał Wisłę Płock

Sobotnie zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało bardzo ciekawe spotkanie. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Drużyny na tym etapie sezonu są w kompletnie innych sytuacjach. Nafciarze biją się o mistrzostwo Polski, natomiast goście muszą drżeć o utrzymanie w lidze. Niewątpliwie jednak rywalizacja w Płocku była meczem, na który kibice ostrzyli sobie zęby.

Rywalizacja od pierwszych minut układała się pod dyktando podopieczni Igora Jovicevicia. To Widzew Łódź tworzył groźniejsze ofensywne akcje i przeważał z piłką przy nodze. Na konkret musieliśmy poczekać do końcówki pierwszej odsłony. Arbiter wówczas podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł Sebastian Bergier, który nie pomylił się z 11. metrów. Był to w zasadzie ostatni akcent w pierwszych 45. minutach, więc to goście schodzili na przerwę w lepszych nastrojach.

Widzew Łódź kontrolował przebieg meczu. To właśnie podopieczni Igora Jovicevicia byli groźniejsi pod bramką rywali. W samej końcówce drużyna gości przypieczętowała zwycięstwo. Na listę strzelców wpisał się Emil Kornvig. Tym samym to łodzianie sięgnęli po cenne trzy punkty, wygrywając pierwsze spotkanie po przerwie zimowej.

Widzew Łódź w kolejnym meczu zmierzą się u siebie z Cracovią. Wisła Płock natomiast zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.

Wisła Płock – Widzew Łódź 0:2

Bergier (38′), Kornvig (89′)

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź