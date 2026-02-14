Przełamanie Widzewa! Cenny triumf w Płocku [WIDEO]

Wisła Płock i Widzew Łódź mierzyli się ze sobą w sobotnim spotkaniu PKO Ekstraklasy. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Igora Jovicevicia, którzy zwyciężyli rezultatem 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź pokonał Wisłę Płock

Sobotnie zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało bardzo ciekawe spotkanie. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Drużyny na tym etapie sezonu są w kompletnie innych sytuacjach. Nafciarze biją się o mistrzostwo Polski, natomiast goście muszą drżeć o utrzymanie w lidze. Niewątpliwie jednak rywalizacja w Płocku była meczem, na który kibice ostrzyli sobie zęby.

Rywalizacja od pierwszych minut układała się pod dyktando podopieczni Igora Jovicevicia. To Widzew Łódź tworzył groźniejsze ofensywne akcje i przeważał z piłką przy nodze. Na konkret musieliśmy poczekać do końcówki pierwszej odsłony. Arbiter wówczas podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł Sebastian Bergier, który nie pomylił się z 11. metrów. Był to w zasadzie ostatni akcent w pierwszych 45. minutach, więc to goście schodzili na przerwę w lepszych nastrojach.

Doczekaliśmy się! Widzew z pierwszym golem tej soboty, Bergier pewnie wykorzystuje rzut karny 💪



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/fjNXTC5iSW — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 14, 2026

Widzew Łódź kontrolował przebieg meczu. To właśnie podopieczni Igora Jovicevicia byli groźniejsi pod bramką rywali. W samej końcówce drużyna gości przypieczętowała zwycięstwo. Na listę strzelców wpisał się Emil Kornvig. Tym samym to łodzianie sięgnęli po cenne trzy punkty, wygrywając pierwsze spotkanie po przerwie zimowej.

Widzew Łódź w kolejnym meczu zmierzą się u siebie z Cracovią. Wisła Płock natomiast zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.

Wisła Płock – Widzew Łódź 0:2

Bergier (38′), Kornvig (89′)