Przełamanie Widzewa! Cenny triumf w Płocku [WIDEO]

Widzew Łódź pokonał Wisłę Płock
Sobotnie zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało bardzo ciekawe spotkanie. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Drużyny na tym etapie sezonu są w kompletnie innych sytuacjach. Nafciarze biją się o mistrzostwo Polski, natomiast goście muszą drżeć o utrzymanie w lidze. Niewątpliwie jednak rywalizacja w Płocku była meczem, na który kibice ostrzyli sobie zęby.
Rywalizacja od pierwszych minut układała się pod dyktando podopieczni Igora Jovicevicia. To Widzew Łódź tworzył groźniejsze ofensywne akcje i przeważał z piłką przy nodze. Na konkret musieliśmy poczekać do końcówki pierwszej odsłony. Arbiter wówczas podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł Sebastian Bergier, który nie pomylił się z 11. metrów. Był to w zasadzie ostatni akcent w pierwszych 45. minutach, więc to goście schodzili na przerwę w lepszych nastrojach.
Widzew Łódź kontrolował przebieg meczu. To właśnie podopieczni Igora Jovicevicia byli groźniejsi pod bramką rywali. W samej końcówce drużyna gości przypieczętowała zwycięstwo. Na listę strzelców wpisał się Emil Kornvig. Tym samym to łodzianie sięgnęli po cenne trzy punkty, wygrywając pierwsze spotkanie po przerwie zimowej.
Widzew Łódź w kolejnym meczu zmierzą się u siebie z Cracovią. Wisła Płock natomiast zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.
Wisła Płock – Widzew Łódź 0:2
Bergier (38′), Kornvig (89′)