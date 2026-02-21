Wisła Płock straciła pomocnika. Kontuzja w meczu z Legią Warszawa

21:16, 21. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Wisła Płock w sobotę zmierzyła się z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej. Już w 17. minucie boisko z powodu kontuzji opuścił pomocnik Nafciarzy Quentin Lecoeuche.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Fatalny początek Wisły. Kontuzja już w 17. minucie

Wisła Płock rundę jesienną zakończyła na pozycji lidera i jest jedną z największych rewelacji sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Po zimowej przerwie Nafciarze odnieśli zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa (1:0), jednak później ponieśli porażki z Piastem Gliwice (0:1) i Widzewem Łódź (0:2).

W sobotę beniaminek zmierzył się na wyjeździe z Legią Warszawa w ramach 22. kolejki. Spotkanie przy Łazienkowskiej bardzo szybko przyniosło złe wieści dla gości. Już w 17. minucie boisko z powodu urazu opuścił Quentin Lecoeuche. Francuski pomocnik nie był w stanie kontynuować gry i został zastąpiony przez Dominika Kuna. Na ten moment nie jest dokładna diagnoza.

32-latek dołączył do Wisły latem ubiegłego roku z SM Caen na zasadzie wolnego transferu. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, a na listę strzelców wpisał się w meczu Pucharu Polski przeciwko GKS-owi Katowice.

Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę wciąż realnie liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Legia objęła prowadzenie w 23. minucie, a do siatki trafił Rafał Adamski. Napastnik strzelił gola w swoim debiucie po zimowym transferze z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W barwach klubu z Betclic 1. Ligi zdobył 12 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź