Wisła Płock potwierdziła transfer. Prosto z rezerw Lecha Poznań

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock ogłosiła transfer środkowego obrońcy

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można nawet powiedzieć, że jest jedną z największych sensacji całej PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Misiury jako beniaminek ligi od początku imponowali swoją formą i grą, i to nawet na tle mocniejszych teoretycznie rywali. Z czasem udało się więc wypracować stabilne miejsce w czołówce, a nawet fotel lidera. Tak też zakończyli rundę jesienną.

Dlatego też można spodziewać się, że Nafciarze na wiosnę powalczą o spory sukces, a więc przynajmniej grę w eliminacjach europejskich pucharów. Zadanie nie będzie łatwe, dlatego klub decyduje się na zimowe wzmocnienia. Jednym z nich, który właśnie został ogłoszony, został Matsvei Bakhno, a więc środkowy obrońca z rezerw Lecha Poznań. Ten utalentowany 18-latek pochodzący z Białorusi podpisał z klubem kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku.

W obecnym sezonie mierzący ponad 190 cm wzrostu defensor rozegrał 13 spotkań w barwach drugiej drużyny Lecha Poznań. Rezerwy Kolejorza występując w Betclic 3. lidze. Poza tym na jego koncie są także mecze w Centralnej Lidze Juniorów, w której to zdobył trzy gole. Na koncie młodzieżowca są występy w młodzieżowej reprezentacji Białorusi, ale co istotne posiada on także obywatelstwo naszego kraju.

