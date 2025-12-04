Wisła Płock nowym wiceliderem Ekstraklasy. Kolejny remis beniaminka

Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z Cracovią w zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze pozostają niepokonani od września i wskoczyli na pozycję wicelidera.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - Cracovia

Wisła nadal niepokonana w Ekstraklasie

Wisła Płock podejmowała Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W miniony weekend Nafciarze zremisowali bezbramkowo z Lechem Poznań, natomiast Pasy pokonały na wyjeździe Koronę Kielce (1:0) po golu Ajdina Hasicia.

Po świetnym początku sezonu, w którym płocczanie pod wodzą Mariusza Misiury nawet byli liderem tabeli, drużyna przeżywa ostatnio trudniejszy okres. W ośmiu ostatnich meczach aż sześć razy dzielili się punktami, ale ostatnia porażka miała miejsce jeszcze we wrześniu z Jagiellonią Białystok.

Krakowianie również mieli dobry start w lidze. W dziewięciu ostatnich spotkaniach Pasy odniosły tylko dwa zwycięstwa, ale wciąż utrzymują kontakt z czołówką tabeli. Ważną informacją dla drużyny Luki Elsnera był w ostatnim czasie powrót po kontuzji Hasicia, który pełni ważną w linii ofensywnej.

W pierwszej połowie meczu żadna z drużyn nie zdołała znaleźć drogi do bramki, a piłkarze częściej operowali w środkowej strefie boiska. Dopiero w 58. minucie wydawało się, że padł gol dla gości, jednak po analizie VAR okazało się, że Filip Stojilković był na spalonym.

Mecz w Płocku zakończył się bezbramkowym remisem. Przed piłkarzami płockiej Wisły teraz wyjazdowy pojedynek z Koroną Kielce, zaś Cracovia Lecha Poznań.

Wisła Płock – Cracovia 0:0 (0:0)