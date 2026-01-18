Wisła Płock w niedzielne popołudnie przekazała swoim kibicom bardzo dobrą wiadomość. Nafciarze doszli do porozumienia Marcusem Haglindem-Sangre. Obrońca podpisał nową umowę z liderem PKO Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Marcus Haglind-Sangre na dłużej w Wiśle Płock

Wisła Płock ma za sobą fantastyczną jesień. Podopieczni Mariusza Misiury zeszli na zimową przerwę na pozycji lidera PKO Ekstraklasy. Nafciarze przygotowują się do rundy wiosennej i pracują na rynku transferowym. Już wiemy, że zespół zakończył współpracę z Bojanem Nasticiem. Kontrakt obrońcy został rozwiązany za porozumieniem stron.

Tymczasem w niedzielne popołudnie Wisła Płock przekazała niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o porozumieniu z Marcusem Haglindem-Sangre. Defensor podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

Szwedzki obrońca odgrywa kluczową rolę u Mariusza Misiury. 30-latek w trwającej kampanii za każdym razem pojawiał się w wyjściowym składzie Wisły Płock i grał od deski do deski. Dotychczasowa umowa zawodnika wygasała wraz z końcem sezonu. Nafciarze uznali, że chcą kontynuować współpracę z wychowankiem Malmo i przedłużono kontrakt o kolejny rok.

Marcus Haglind-Sangre od dwóch sezonów reprezentuje barwy Wisły Płock. Szwed dotychczas rozegrał 38 spotkań w koszulce Nafciarzy. Obrońca zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.