Wisła Płock rozstał się z obrońcą. Kontrakt rozwiązany

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Bojan Nastić odchodzi z Wisły Płock

Wisła Płock jesienią zremisowała aż dziewięć spotkań w PKO BP Ekstraklasie, a mimo to znajduje się na fotelu lidera. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę imponuje przede wszystkim grą defensywną, o czym najlepiej świadczy najmniejsza liczba straconych bramek w całej lidze – zaledwie 12.

Podczas zimowego okna transferowego beniaminka opuścili Piotr Krawczyk oraz Oskar Tomczyk. Jak dotąd jedynym nowym zawodnikiem, który dołączył do Wisły, jest Matwiej Bochno, sprowadzony z rezerw Lecha Poznań. Klub łączony jest także z Michałem Królem z Motoru Lublin. 25-letni skrzydłowy mógłby wzmocnić rywalizację w ofensywie.

W sobotę Wisła poinformowała również o rozwiązaniu kontraktu z Bojanem Nasticiem za porozumieniem stron. 31-letni obrońca w ostatnim czasie był łączony z powrotem do Bośni i Hercegowiny, a konkretnie z FK Zeljeznicar. W rundzie jesiennej obecnego sezonu Nastić wystąpił w dziewięciu spotkaniach Ekstraklasy.

Bośniak trafił do Polski w styczniu 2021 roku, gdy Jagiellonia Białystok wykupiła go z BATE Borysów. Latem 2024 roku przeniósł się do Wisły Płock i w poprzednim sezonie był jednym z podstawowych zawodników zespołu. Łącznie w barwach Nafciarzy rozegrał 36 oficjalnych spotkań. Płocczanie przygotowują się obecnie do drugiej części sezonu podczas zgrupowania w tureckim Belek. W pierwszym meczu sparingowym Wisła pokonała Rapid Bukareszt (2:1).