Wisła Płock ma problem. Kluczowy piłkarz wypada na długo

Wisła Płock jest jedną z rewelacji ligi, ale teraz po dwóch porażkach ma kolejny problem. Poważnej kontuzji nabawił się Jorge Jimenez. Wypada on nawet na 10 tygodni.

Jorge Jimenez wypada na kilka miesięcy

Wisła Płock na początku tego sezonu imponuje formą i grą. Do tej pory zespół Mariusza Misiury zainkasował w sumie szesnaście punktów, co daje im trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik, którego nikt po beniaminku się nie spodziewał.

Nafciarze to więc nie tylko najlepszy zespół spośród nowych ekip, ale i czołowa drużyna pierwszych tygodni w PKO Ekstraklasie. Ostatnie dwa mecze ekipy z Płocka zakończyły się jednak porażkami 0:1 z Arką Gdynia oraz przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok. Problem jest jeszcze jednak jeden, a mianowicie w tym ostatnim starciu poważnej kontuzji nabawił się Jorge Jimenez. Hiszpan złamał bowiem kość śródstopia.

Oznacza to, że będzie pauzować około 10 tygodni i dopiero po tym czasie będzie mógł wrócić do treningów z zespołem, a więc powrót do gry w składzie i formy zajmie jeszcze więcej czasu. W dotychczasowych meczach tego sezonu Jimenez zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 400 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

