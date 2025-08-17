Legia wraca do domu bez punktów! Niespodzianka w Płocku [WIDEO]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Wisła Płock pokonała Legię 1:0 po golu Marcina Kamińskiego

Legia Warszawa do tej pory była niepokonana w PKO BP Ekstraklasie. W trzech meczach odnieśli dwa zwycięstwa i raz zremisowali. W niedzielę wieczorem musieli jednak uznać wyższość rywali, przegrywając w 5. kolejce z Wisłą Płock (0:1). Zwycięskiego gola zdobył Marcin Kamiński. Nafciarze przy okazji obronili fotel lidera i z dorobkiem 13 punktów przewodzą stawce.

Pierwsza, a jak później się okazało jedyna bramka padła już w 11. minucie. Wisła przeprowadziła akcję prawą stroną boiska, gdzie piłkę wymieniali Haglind-Sangre i Jimenez. Hiszpan zdecydował się na dośrodkowanie w pole karne, a tam walkę o futbolówkę wygrał Marcin Kamiński. Były reprezentant Polski strzałem głową pokonał Kacpra Tobiasza, zdobywając pierwszą bramkę po powrocie do Polski.

Marcin Kamiński trafia do siatki i Wisła Płock prowadzi z Legią! 🎯



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/ORTtcUdSoo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 17, 2025

Podopieczni Mariusza Misiry odnieśli czwarte zwycięstwo w sezonie 2025/2026. W pierwszych trzech meczach pokonali Koronę Kielce (2:0), Raków Częstochowa (2:1) i Piast Gliwice (2:0). Natomiast przed tygodniem zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:1). Przed przerwą na reprezentację Wisła Płock zagra jeszcze dwa spotkania. Za tydzień zmierzą się z Zagłębiem Lubin, a później z Arką Gdynia. Z kolei Legia rozegra dwumecz z Hibernianem w 4. rundzie el. Ligi Konferencji i spotka się z Cracovią 31 sierpnia.

Wisła Płock 1:0 Legia Warszawa (11′ Kamiński)