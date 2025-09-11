Wisła i Pogoń dogadane! Umilą kibicom przerwę reprezentacyjną

Wisła Kraków i Pogoń Szczecin rozegrają w październiku mecz towarzyski. Dojdzie do niego przy okazji przerwy reprezentacyjnej. To ukłon klubów w stronę sympatyzujących ze sobą kibiców.

fot. Pressfocus I fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi I Jarosław Królewski

Wisła i Pogoń rozegrają mecz towarzyski. Szykują wielkie wydarzenie

Pogoń Szczecin i Wisła Kraków ostatni raz miały okazję mierzyć się ze sobą w maju 2024 roku, kiedy to odbywał się finał Pucharu Polski. Wówczas padł sensacyjny wynik, bowiem trofeum w dramatycznych okolicznościach zdobył pierwszoligowiec. Biała Gwiazda wyrównała w doliczonym czasie gry, a w dogrywce dobiła Portowców, zapewniając sobie cenny triumf.

Wisła wciąż gra w pierwszej lidze, ale jest głodna starć z najmocniejszymi klubami w Polsce. Jakiś czas temu Alex Haditaghi zakomunikował, że rozmawia z władzami krakowskiego klubu w sprawie rozegrania meczu towarzyskiego. Potwierdził to Jarosław Królewski, który przyznał, że porozumienie jest bliskie. Kibice oczywiście z dużym zadowoleniem przyjęli te wiadomości – od miesięcy obie grupy ze sobą sympatyzują, co nie jest żadną tajemnicą.

W czwartek pojawiły się oficjalne komunikaty. Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Kraków na Stadionie im. Floriana Krygiera. Ten mecz towarzyski odbędzie się 11 października, podczas kolejnej przerwy reprezentacyjnej.

To będzie udana przerwa na kadrę! 😎 11.10 (sobota), o godz. 17:30, towarzysko zmierzymy się z @PogonSzczecin. Spotkanie odbędzie się na Stadionie im. Floriana Krygiera 🏟️



— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 11, 2025

Kluby szykują wielkie wydarzenie, więc z pewnością nie zabraknie też transmisji. Niewykluczone, że w przyszłości odbędzie się również rewanż między Pogonią a Wisłą, ale tym razem zorganizowany w Krakowie.