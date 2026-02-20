Widzew z Cracovią na remis. Sędzia musiał przerwać na chwilę mecz

22:46, 20. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź i Cracovia podzieliły się punktami w meczu 22. kolejki Betclic 1. Ligi. W piątkowy wieczór kibice nie zobaczyli ani jednego gola. W drugiej połowie sędzia musiał przerwać spotkanie.

Widzew Łódź - Cracovia
PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Cracovia

Podział punktów w Łodzi i przerwany mecz przez race

Widzew Łódź przed tygodniem mógł świętować pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Igor Jovicević i spółka pokonali na wyjeździe walczącą o europejskie puchary Wisłę Płock (2:0). W rywalizacji z Cracovią w ramach 22. kolejki mieli nadzieje, że podtrzymają serię zwycięstw, ale to im się nie udało. Domowe starcie z Pasami zakończyło się wynikiem (0:0).

W pierwszej połowie nie działo się praktycznie nic szczególnego z wyjątkiem nieuznanego gola w 39. minucie. Do siatki trafił Zahiroleslam, ale trafienie napastnika po analizie VAR zostało cofnięte. Amerykanin był na spalonym. Obie drużyny, choć dochodzili do strzałów, razili niecelnością. Zarówno gospodarze, jak i goście oddali po pięć strzałów, ale tylko jedna próba Cracovii była celna. W drugiej połowie więcej niż na boisku działo się na trybunach. Kibice WIdzewa odpalili środki pirotechniczne, a widoczność pogorszyła się na tyle, że sędzia przerwał mecz. Przerwa trwała kilka minut, po czym piłkarze dostali sygnał, że mogą wznowić rywalizację.

Podział punktów nie pomógł drużynie z Łodzi. Widzew ma 24 punkty i może znów trafić do strefy spadkowej w zależności od wyników pozostałych spotkań. Cracovia z dorobkiem 33 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź 0:0 Cracovia

