Widzew z Cracovią na remis. Sędzia musiał przerwać na chwilę mecz

Widzew Łódź i Cracovia podzieliły się punktami w meczu 22. kolejki Betclic 1. Ligi. W piątkowy wieczór kibice nie zobaczyli ani jednego gola. W drugiej połowie sędzia musiał przerwać spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Cracovia

Podział punktów w Łodzi i przerwany mecz przez race

Widzew Łódź przed tygodniem mógł świętować pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Igor Jovicević i spółka pokonali na wyjeździe walczącą o europejskie puchary Wisłę Płock (2:0). W rywalizacji z Cracovią w ramach 22. kolejki mieli nadzieje, że podtrzymają serię zwycięstw, ale to im się nie udało. Domowe starcie z Pasami zakończyło się wynikiem (0:0).

W pierwszej połowie nie działo się praktycznie nic szczególnego z wyjątkiem nieuznanego gola w 39. minucie. Do siatki trafił Zahiroleslam, ale trafienie napastnika po analizie VAR zostało cofnięte. Amerykanin był na spalonym. Obie drużyny, choć dochodzili do strzałów, razili niecelnością. Zarówno gospodarze, jak i goście oddali po pięć strzałów, ale tylko jedna próba Cracovii była celna. W drugiej połowie więcej niż na boisku działo się na trybunach. Kibice WIdzewa odpalili środki pirotechniczne, a widoczność pogorszyła się na tyle, że sędzia przerwał mecz. Przerwa trwała kilka minut, po czym piłkarze dostali sygnał, że mogą wznowić rywalizację.

Nie doczekamy się goli w Łodzi? 👀



Druga połowa wyjątkowo spokojna – czy któraś z ekip podkręci tempo w samej końcówce? 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/JlYJS0hUaH — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 20, 2026

Podział punktów nie pomógł drużynie z Łodzi. Widzew ma 24 punkty i może znów trafić do strefy spadkowej w zależności od wyników pozostałych spotkań. Cracovia z dorobkiem 33 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź 0:0 Cracovia