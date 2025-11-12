Widzew przeprowadził rewolucję. Dwie osoby żegnają się z klubem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew rozwiązał umowy z Nikoliciusem i Cerinem

Widzew Łódź poinformował o dużych zmianach w strukturze sportowej klubu. Z funkcjami pożegnali się Mindaugas Nikolicius, pełniący rolę dyrektora sportowego, oraz Igor Cerin, dyrektor ds. rekrutacji. Obaj rozpoczęli pracę w klubie w pierwszej połowie tego roku – Litwin objął stanowisko w marcu, a Cerina dołączył kilka tygodni później.

Decyzję o zakończeniu współpracy ogłosił pełnomocnik zarządu ds. sportu, Dariusz Adamczuk. Podkreślił, że choć takie kroki nigdy nie są łatwe, uznał je za konieczne.

– Od początku analizowaliśmy sytuację w klubie i doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu czekać z pewnymi zmianami do zimowej przerwy. Chcę, by w dziale sportowym obowiązywał jeden, klarowny model pracy i jasna odpowiedzialność za decyzje transferowe – wyjaśnił Adamczuk.

Klub nie zamierza na razie szukać następców dla odchodzących dyrektorów. Zadania w zakresie skautingu przejmą Sławomir Rafałowicz i Piotr Kasprzak, którzy już przygotowują się do zimowego okna transferowego. Jak podkreślił Adamczuk, Widzew prowadzi obecnie obserwacje zawodników w kilku europejskich ligach i stawia na bezpośrednią ocenę piłkarzy pod kątem stylu gry drużyny.

W oficjalnym komunikacie zarząd Widzewa podziękował Nikoliciusowi i Cerinie za ich wkład w rozwój klubu i życzył im powodzenia w dalszej karierze zawodowej.