Widzew pożegna się z pomocnikiem. To był niewypał

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopic

Widzew sprzeda pomocnika

Widzew Łódź tego lata przeprowadza bardzo dużo, bardzo ciekawych transferów. Właściwie można powiedzieć, że zespół z Serca Łodzi jest jednym z najlepiej działających na rynku transferowym zespołów w ostatnim czasie. Na tydzień przed startem ligi kadra zespołu trenera Sopicia jest praktycznie skompletowana i trwają jeszcze poszukiwania nowego napastnika.

Niemniej poza przyjściami do zespołu, są też odejścia. Do tej pory klub pożegnał się z piłkarzami, z którymi chciał się pożegnać i to będzie kontynuowane. Według informacji przekazanych przez serwis „Widzewtomy.net”, z Widzewa w najbliższym czasie odejdzie Noaha Diliberto. Władze klubu chcą bowiem sprzedać pomocnika i niewiele brakuje do finalizacji umowy. Już na początku okienka Francuz otrzymał informację od dyrektora sportowego, że nie ma przyszłości w zespole.

Noaha Diliberto w sumie dla łodzian rozegrał 15 spotkań i zdobył w nich jednego gola. Gdy przychodził do klubu w styczniu 2024 roku miał być wzmocnieniem, jednak można powiedzieć, że okazał się niewypałem. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letnitego pomocnika na 150 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

