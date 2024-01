Widzew ogłosił dyrektora akademii. To syn znanego trenera

IMAGO/LUKASZ GROCHALA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Stadion Widzewa

Widzew poinformował o zatrudnieniu dyrektora sportowego do klubowej akademii

Pracę w łódzkiej akademii podjął Piotr Urban

W przeszłości pracował on w Hiszpanii oraz w Legii Warszawa

Widzew z nowym nabytkiem do akademii. Znane nazwisko

Widzew to przede wszystkim pierwszy zespół, który rywalizuje w Ekstraklasie. Aktualnie łodzianie są w dolnej połowie tabeli, z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. Klub to także akademia, która od poniedziałku ma dyrektora sportowego.

Z akademią Widzewa Łódź związał się Piotr Urban. Syn aktualnego szkoleniowca Górnika Zabrze doświadczenie trenerskie zbierał w Hiszpanii. Pracował także między innymi w akademii Legii Warszawa. Kibice mogą go także kojarzyć z pracy w Eleven Sports przy La Liga.

– Pierwsze, co mi przyszło do głowy, gdy rozmawialiśmy na temat Widzewa, to kibice. Ja tak mam, że zwracam uwagę na kibiców i historię. Pomyślałem sobie, że mają tu tyle fajnych rzeczy i nie wyobrażam sobie, że nie będą mieli fajnej Akademii – powiedział Piotr Urban po objęciu nowej funkcji.

