Widzew Łódź wybrał następcę Sopicia. Dziennikarz podał nazwisko

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Widzew Łódź wybrał nowego trenera

W poniedziałek (25 sierpnia) Widzew Łódź oficjalnie poinformował, że Żeljko Sopić przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny. W sieci momentalnie ruszyła fala spekulacji dotycząca nazwiska następcy Chorwata. Okazuje się jednak, że klub ma już ułożony plan i nie będzie długo poszukiwał nowego szkoleniowca.

Bartłomiej Stańdo pojawił się jako gość w programie Kanału Sportowego. Dziennikarz serwisu Sektor Widzew z wielkim przekonaniem poinformował, że nowym trenerem Widzewa Łódź będzie Patryk Czubak. 32-latek w ostatnich miesiącach pełnił funkcję asystenta Żeljko Sopicia. Wcześniej był również w sztabie Daniela Myśliwca.

– Nie chcę psuć niespodzianki, ale trenerem Widzewa będzie Patryk Czubak. Na stałe, nie jako tymczasowy – powiedział Stańdo.

Ważną informacją jest to, że Czubak nie będzie tylko tymczasową opcją. Młody szkoleniowiec ma się wcielić w rolę pełnoprawnego trenera. To z jednej strony wielka okazja dla 32-latka do rozpoczęcia poważnej kariery szkoleniowej, ale z drugiej ogromne wyzwanie, którym jest poprowadzenie uznanego klubu z pokaźną bazą kibiców.

Na zdjęciu Patryk Czubak. Fot. Mikołaj Barbanell / Alamy

Patryk Czubak poprowadził Widzew w trzech meczach. Miało to miejsce tuż po zwolnieniu Daniela Mysliwca. Pod jego wodzą drużyna zanotowała remis z Radomiakiem, porażkę z Jagiellonią oraz wygraną z GKS Katowice.

W niedzielę (31 sierpnia) Widzew zagra z Lechem Poznań. To ma być trudny debiut dla nowego szkoleniowca.